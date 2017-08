Mara Matei, manager în cadrul Fundației „Terre des Hommes”, a demarat campania „Deschide-le Lumea cu o Carte”, destinată copiilor din mediul rural. Mara coordonează proiectul „Suport pentru infrastructura socială, de sănătate și educație în județul Bacău”, al cărui scop este sprijinirea serviciilor sociale, de sănătate și educație prin realizarea de noi construcții și dotarea celor existente: școli, grădinițe, dispensare. „Mergând pe teren, am constatat că foarte mulți copii din comunitățile sărace își doresc să aibă cărți, de la cărți de colorat și cărți de povești la cărți de aventuri sau de călătorii, în funcție de vârstă. Ne-am gândit să apelăm la partenerii și prietenii noștri, online și offline, și să-i rugăm să doneze cărți pentru acești copii”, a mărturisit Mara. Ea e sigură că toți avem în bibliotecă o carte (sau mai multe!) la care putem renunța în beneficiul copiilor defavorizați. „Noi putem prelua aceste cărți și le putem dărui școlilor din zonele rurale ale județului Bacău”, adaugă ea. Și jucăriile sunt binevenite. Campania va dura toată toamna. Cei care vor să o sprijine îi pot contacta pe Mara Matei (0734.167.153) și pe Marian Dămoc (0747.476.836), care lucrează împreună pentru Fundația „Terre des Hommes”. 0 SHARES Share Tweet

