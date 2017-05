Manifestare medicală de înaltă ținută a Școlii Sanitare Postliceale „Sanity”

* manifestările celei de-a V-a ediții a Simpozionului internațional „Sănătate prin educație”, organizate de Asociația pentru Promovarea Învățământului European, se bucură de participarea unor importante personalități ale vieții medicale, precum și a partenerilor din Germania și Belgia ai Școlii Sanitare Postliceale „Sanity”

Joi după-amiază a debutat cea de-a V-a ediție a Simpozionului cu participare internațională ”Sănătate prin educație. Emoții pozitive. Dezvoltare armonioasă. Nutriție vs. dietă”, programat să se defășoare în perioada 11- 13 mai 2017, în organizarea Asociației pentru Promovarea Învățământului European (APIEU) Bacău. Manifestarile de anul acesta marchează mai multe evenimente în viața instituției de învățământ postliceal sanitar. Este vorba despre împlinirea a 10 ani de activitate a Asociației, botezul Școlii Sanitare Postliceale Bacău în ”Sanity”, precum și acreditarea de către Ministerul Educației Naționale a Școlii Sanitare Postliceale ”Sanity” Bacău pentru specializările: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical balneofiziokinetoterapie și de recuperare medicală.

Festivitatea de deschidere a avut loc în amfiteatrul Școlii Sanitare Postliceale ”Sanity” din noul său sediu, din strada Mihai Eminescu, nr. 33 (clădirea fostului cinematrograf de lângă Gară). S-au aflat alături de gazde mulți reprezentați ai instituțiilor partenere, care au înţeles că sprijinirea educației este o prioritate, profesori ai școlilor postliceale sanitare și psihologi. Prof. asoc. dr. Ion Duvac, profesor asociat al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii Bucureşti şi coordonator al masterului de Psihologie Aplicată în Domeniul Securităţii Naţionale în cadrul aceleiași facultăţi a redefinit, în expunerea sa, rolului psihologiei și al psihologului în politicile publice de sănătate. Seara de joi s-a încheiat cu o degustare de vinuri oferită de Stenota Winery, unul din sponsorii evenimentului.

Germania, o șansă importantă pentru viitorii asistenți medicali

Vineri, 12 mai 2017, la ora 8:00, vor debuta prezentările partenerilor internaționali (KBS Phlegeteam Sabine Marx GmsH, Osterhorn, Germania și ARMONEA Belgia) pentru elevii din anul III de studiu care își doresc să profeseze în domeniu, în Europa, după absolvirea școlii. În sălile de curs din strada Mihai Eminescu, nr. 33 sunt așteptați elevii școlilor surori din Bacău, Comănești și Onești.

Tot vineri, de la ora 10:00, elevii din anii I şi II vor prezenta comunicările științifice pregătite sub îndrumarea profesorilor.

A doua zi a simpozionului este marcată de Festivitatea de absolvire a elevilor Școlii Sanitare Postliceale ”Sanity” din Bacău și Comănești. Începând cu ora 12:30 se va desfășura defilarea absolvenților pe traseul str. M. Eminescu – Parcul Trandafirilor – Filarmonica ”Mihail Jora”, unde începând cu ora 13:30 va avea loc Festivitatea de absolvire a elevilor celor două școli.

Sâmbătă, 12 mai 2017, iubitorii de mișcare sunt invitați la Crosul ”SANITY”, care va avea loc în Parcul ”Cancicov” cu sprijinul Direcției Județne de Tineret și Sport, de la ora 10.

„Noi, echipa de asistenţă medicală Sabine Marx GmbH, suntem un furnizor relativ mare de diverse servicii legate de sănătate din nordul Germaniei. În ultimii ani în Germania s-a resimţit o deficienţă tot mai mare de personal calificat în domeniul medical, cu precădere în serviciul de asistenţă medicală. De aceea, am început de ani de zile să recrutăm pentru noi personal calificat din străinătate. Faptul că România este o ţară membră UE a avut o însemnătate deosebită în alegerea noastră întrucât încheierea contractelor de muncă în ţara noastră presupune cunoştinţe de limba germană recunoscute. Noi suntem foarte bucuroşi că am câştigat ca şi partener Școala Sanitară Postliceală “Sanity” precum şi şcolile surori şi am găsit acolo un departament de conducere profesionist, cadre didactice dedicate şi elevi prietenoşi și motivaţi”, a spus Jochen Marx, administrator KBS Pflegeteam Sabine Marx GmbH Osterhorn, Germania, partener al Școlii „Sanity”.

”A devenit o tradiție ca în luna mai a fiecărui an să reunim sub egida Asociației pentru Promovarea Învățământului European Bacău reprezentanții comunității locale, partenerii naționali și internaționali, medici, psihologi, profesori și elevi ai școlilor sanitare postliceale. Anul acesta sărbătorim: împlinirea a 10 ani de activitate a asociației, redenumirea școlii după un proces complex de căutare și testare, încheierea cu succes a vizitei de acreditare din partea comisiei Ministerului Educației Naţionale”, a declarat Lăcrămioara Mocanu, președinta APIEU Bacău.