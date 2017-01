Cultura ”Mai potoliți-l pe Eminescu!” de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter ”Ce a mai rămas din Eminescu în 2017?” este întrebarea la care actorii Valentin Braniște și Alina Neagu îi provoacă pe băcăuani să-și răspundă, cei dintâi oferind indicii pentru aflarea răspunsului, printr-un inedit spectacol sub forma unui recital de poezie, intitulat ”Mai potoliți-l pe Eminescu!”, o producție independentă Teatru de Kartier. Desfășurat într-un spațiu neconvențional, respectiv Diesel Pub din municipiul Bacău, cei doi artiști, prin recitalul oferit își propun totodată deschiderea, în fiecare auditor, de dezbateri interioare și nu doar, legate de rolul și locul lui Mihai Eminescu în cultura națională și europeană, publicul fiind invitat să reflecteze asupra unor întrebări precum: ”Mai aparţine Eminescu, României sau Europei ori a devenit un siropos care plictiseşte generaţiile următoare?”, E un ”cadavru din debara” de care trebuie să scăpăm sau a rămas obiectul muncii la ”Cântarea României”?, ”Este politic corect domnul acesta sau e un extremist?” sau ”Unde mai e necesar poetul la bacalaureat sau pe 15 ianuarie într-un talk- show la o vânătoare de rating?”. Spectacolul are loc duminică, 15 decembrie 2017, în Diesel Pub din Bacău, de la orele 20, informații și rezervări putându-se obține la numărul de telefon 0743 037 118. 0 SHARES Share Tweet

