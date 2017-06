Sport Mai greșește și calculatorul Judo/ „Cupa 1 Iunie” de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter „Cupa 1 Iunie” la judo a ajuns la cea de-a șasea ediție. Anul acesta, competiția organizată de DJTS Bacău, în colaborare cu Asociația Județeană de Judo și JC Royal s-a desfășurat pe data de 3 iunie și a reunit la start 14 echipe cu un număr de 205 de sportivi ce s-au întrecut la categoriile de vârstă U8, U9, U11 și U13. Sportivii de la CSȘM Bacău, antrenați de profesorii Cruceanu Dorin și Aurel Chelariu au luat locul 2 echipe, după programul pe calculator, chiar dacă numărul de medalii cucerite recomanda gruparea băcăuană pentru ocuparea locului 1. Iată rezultatele sportivilor pregătiți de prof. Aurel Chelariu: Locul 1: Cosmin Ispas- 24 kg, U8; Rareș Galea- 27 kg, U8; Raimond Benchea- 27 kg, U9; Răzvan Moisei- 34 kg, U9; Paula Stanciu- 26 kg, U9; Ștefan Buga- 27 kg, U11; Dragoș Cremene- 34 kg, U11; Andrei Buga- 38 kg, U11; Marcus Herghelegiu- 38 kg, U13. Locul 2: Matei Anghel- 27 kg, U8; Dragoș Borcea- 42 kg, U9; Brian Herghelegiu- 34 kg, U11; Miruna Vultur- 32 kg, U11; Stefano Dumitru- 60 kg, U13. Locul 3: Luca Munteanu- 20 kg, U8; David Pisiciuc- 22 kg, U8; Eduard Benchea- 34 kg, U11; Radu Nistor- 34 kg, U11. Locul 5: Michael Nicoară- 22 kg, U8; Alexandru Cârlan- 27 kg, U8; Rareș Gherman- 38 kg, U11. În perioada 16-18 iunie, judoka băcăuani de la CSȘM vor participa la finalele U 13 și U12 programate la Timișoara, pentru ca în intervalul 23-25 iunie, să ia startul la finala U11. 0 SHARES Share Tweet

