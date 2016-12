„Magia Craciunului”, la Colegiul National de Arta „George Apostu”

Pentru tinerii artisti ce se formeaza in creuzetul de talente de la „Apostu”, perioada premergatoare sarbatorilor de iarna este un moment al confirmarii. Coordonati de catre profesorii lor, acestia dau valoare talentului si pregatirii de specialitate in cadrul unor evenimente culturale de inalt nivel. Startul l-au dat elevii de la Muzica si Coregrafie care s-au prezentat in fata publicului bacauan cu doua spectacole de inalta tinuta.

Ultimul dintre acestea, desfasurat luni, 19 decembrie, sub titlul „Magia Craciunului”, a umplut sala Teatrului de Vara „Radu Beligan”, spectatorii fiind rasplatiti cu nestemate muzicale si coregrafice pe care micii performeri, insotiti de profesorii lor, le-au oferit cu emotie si profesionalism. In efortul lor de imbunatatire a actului artistic, ei au fost ajutati de catre regizorul Gheorghe Balint, rezultatul fiind unul bine primit de audienta.

A doua zi, a venit rândul celor de la Plastica sa-si etaleze cunostintele dobândite imn orele de pregatire din atelierele colegiului. Aflat la cea de a XII-a editie, expozitia-concurs „Masti” a reunit marti, 20 decembrie, pe holul liceului de arta, un numar de 200 de lucrari realizate in tehnici de lucru diverse, cautând sa imbine traditionalul si modernul. Alaturi de elevii de la „Apostu”, au participat si colegii lor de la alte 13 unitati de invatamânt din judetul Bacau. Ei au fost recompensati pentru efortul lor cu premii si mentiuni.

„Multumim voua, dragi elevi, multumim ca ati ales acest drum si ca, de la an la an, sunteti din ce in ce mai buni”, le-a transmis tinerilor artisti, prof. Adriana Busuioc, directorul Colegiului National de Arta „George Apostu”.