Compania franceza Decathlon, cel mai important retailer european de articole sportive, a deschis, joi, 13 octombrie, primul sau magazin din Bacau, in prezenta oficilitatilor administratiei municipale si judetene, a mass media si a unor personalitati ale sportului.

„Motivul pentru care am abordat Bacaul este apetitul pentru sport coroborat cu evolutia demografica si cu baza dumneavoastra sportiva pe care o aveti aici. Or, ceea ce am vazut aici ne arata ca sunteti posesorii unei retele complexe si complete de facilitati sportive. Plus ca aveti niste proiecte, cum ar fi Insula de agrement, s.a.m.d., pe care toata lumea le urmareste. Impreuna, cred ca vom putea sa cream o sinergie si sa dezvoltam sportul in Bacau ”, a declarat Alex Domsa, director de expansiune la compania Decathlon.

Amenajat în incinta Hello Shopping Park, din Calea Republicii, nr. 181, magazinul ofera pasionatilor de sport si nu numai, peste 5.000 de articole si echipamente sportive, multe apartinând unor branduri notorii din toata lumea.

„Autoritatea locala nu poate decât sa se bucure de o astfel de investitie, dar de data aceasta, pe lânga taxele si impozitele directe si efectele pe orizontala pe care le asteptam, ne bucuram ca avem un magazin care sa incurajeze sportul. Iar, bacauanii sunt aplecati spre asa ceva. In orice situatie, usile administratiei locale vor fi deschise”, a declarat Leonard Padureanu, admnistratorul public al municipiului Bacau.

La rândul sau, Carmen Cioltan, din partea Institutiei Prefectului, a subliniat efortul companiei Decathlon „de a pune in miscare Bacaul”, urându-le noilor veniti, totodata, sa puna umarul la „intinerirea spiritului bacauan”.

Suprafata magazinului din Bacau, al treilea deschis in zona Moldovei, este de peste 1.250 mp, pe rafturile de aici regasindu-se articole pentru mai mult de 50 de sporturi, de la natatie, tenis, atletism, echitatie, ciclism sau schi, pâna la drumetie montana, fitness, alergare, sporturi de combatere, tir cu arcul, pescuit sau vânatoare.

Partea inedita a magazinului este faptul ca toti cei care-i vor trece pragul vor fi consiliati de unul dintre cei 14 angajati, toti sportivi de performanta din Bacau si iubitori de sport din regiunea Moldovei, poate cei mai abilitati sa asigure un suport de informatii profesioniste clientilor.

„Obiectivul nostru este de a face accesibil sportul tuturor, atât persoanelor care practica aceste activitati si care au nevoie de produse tehnice, profesioniste, cât si persoanelor care vor sa inceapa acum sa faca sport. Încurajam, asadar, un stil de viata sanatos, din care sportul sa nu lipseasca, atât prin oferta accesibila si calitativa, cât si prin evenimentele sportive pe care vrem sa le dedicam clientilor nostri”, a declarat Oana Stoica, directorul magazinului Decathlon Bacau.

Momentul de final al evenimentului a fost asigurat de doi mari sportivi de performanta pe care i-a dat Bacaul, atleta Georgiana Iuliana Anitei si inotatorul Marius Radu care, impreuna cu invitatul admnistratiei locale, si directoarea magazinului din Bcau, au taiat panglica inaugurala.