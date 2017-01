Sala de Atletism din Bacau a gazduit, sâmbata trecuta, cea de-a patra editie a Memorialului „Mircea Croitoru” la lupte greco-romane. Gazduita de CSS Bacau si DJTS, competitia a fost rezervata copiilor si cadetilor si a insumat 14 categorii de greutate. Gazdele de la CSS (profesori Ion Butucaru si Daniel Harasemiuc) si-au taiat partea leului, cucerind noua locuri intâi din totalul de 14. Celelalte titluri au fost adjudecate de CSS Bistrita (doua), LPS Suceava, CSM Suceava si Ceahlaul Piuatra Neamt, câte unul. „Ne bucuram ca, organizând o noua editie a acestui Memorial, continuam sa cinstim amintirea reputatului antrenor Mircea Croitoru, cel care a pus bazele unui sistem de lucru si a unei scoli de lupte bacauane care produce si azi rezultate notabile”, a declarat Ion Butucaru, care a adaugat: „Si in acest an, competitia a fost de un bun nivel calitativ, lucru care ne da sperante pentru Europenele de cadeti”. Câstigatorii bacauani ai Memorialului „Mircea Croitoru”: Copii: Victor Anghel (27 kilograme), Denis Mihai (32 kg), Alexandru Rechiteanu (36 kg) si Mario Mocanu (60 kg). Cadeti: Alin Dosoftei (52 kg), George Mihai (54 kg), Vasile Cojoc (56 kg), Adelin Artenie (58 kg), Alexandru Dosoftei (66 kg). 27 SHARES Share Tweet

