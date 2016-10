Scoala de lupte a Bacaului continua sa tina steagul sus. La finalul saptamânii trecute, la Craiova, patru sportivi bacauani s-au laureat campioni balcanici la greco-romane in disputa pe echipe.

Trei dintre cei patru campioni provin de la SCM Bacau (Alexandru Solomon, Irinel Botez si Claudiu Pal), cel de-al patrulea, Nicu Ojog, fiind elevul profesorului Ion Butucaru la CSS Bacau. Pe lânga reusita in intrecerile pe echipe, trei dintre luptatorii bacauani au urcat pe podium si la individual.

Astfel, Alexandru Solomon si-a adjudecat titlul de vice-campion balcanic la 60 de kilograme, in timp ce Irinel Botez si Nicu Ojog au cucerit medaliile de bronz. Botez a ocupat cea de-a treia treapta a podiumului la categoria 66 kg, iar Ojog la 85 kg.

„Reusita de la Balcaniada reconfirma valoarea scolii bacauane. Demonstreaza ca avem potential si continuitate”,

Catalin Matache, antrenor



Pâna la finalul sezonului, calendarul Federatiei Române de Lupte mai programeaza patru competitii: una in octombrie si trei in noiembrie. Pe 22-23 octombrie, la Botosani, vor avea loc finalele juniorilor mici, pentru ca luna viitoare sa se desfasoare, in ordine, Cupa României la cadeti (4-5 noiembrie, la Bucuresti), Nationalele U23 (11-13 noiembrie, la Resita) si Cupa României la juniori, (25 si 26 noiembrie, la Târgoviste).