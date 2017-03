Educatie Luna manifestărilor ecologice la Moinești de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Primăria municipiului Moinești derulează în această lună campaniile „Luna Eco-atitudine” și „ABC-ul colectării selective”, dedicate ecologizării mediului, dar și educării în acest sens a elevilor din toate instituțiile de învățământ ale orașului. Până acum – ne-a informat Daniela Enea, consilier în Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)Moinești – a fost organizată expoziția Eco-mărțișor, a fost marcată Ziua Mondială a Eficienței Energetice (5 martie) și a fost marcată Ziua Eco-atitudine în Moinești, cu tema ecologizarea Pădurii cu Pini și a tuturor parcurilor și spațiilor verzi din oraș. De asemenea, pe 22 martie va fi sărbătorită Ziua Mondială a Apei (pe tema ecologizării cursurilor de ape), iar pe 25 martie va fi marcată „Ora Pământului”. „În campania «ABC-ul colectării selective» – a precizat Daniela Enea – premierea celor mai harnici colectori se va face pe 3 aprilie, când toți eco-voluntarii vor participa la Marșul Eco-atitudine, respectiv Eco-Miniteatru, cu partenerii din acest amplu proiect, elevii și cadrele didactice din toate unitățile școlare moineștene, de al căror sprijin ne bucurăm”. În Strategia municipiului Moinești pe probleme energetice și de mediu sunt prevăzute modernizarea energetică a fondului construit și administrat de UAT, susținerea inițiativei private în modernizarea energetică a imobilelor din municipiu, organizarea unui transport mai puțin poluant și încurajarea mijloacelor alternative de deplasare, precum și acțiuni de educare la toate nivelurile populației pentru conștientizarea și câștigarea comunității locale de partea administrației locale. 0 SHARES Share Tweet

