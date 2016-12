Lumea nonfigurativa a sculptorului Mihai Bejenariu

Putini sunt bacauanii care nu s-au intâlnit cu opera artistului plastic Mihai Bejenariu, de multe ori fara sa-l cunoasca. Este vorba de bustul lui Mircea Cancicov din parcul cu acelasi nume, ori de bustul regelui Ferdinand, al lui Ion Ghica sau al lui Miron Costin, personalitati istorice pe care sculptorul le-a imortalizat chipul in bronz si piatra. In acest sfârsit de an, Mihai Bejenariu a ales sa prezinte cealalta latura a crezului sau artistic. Vineri, 16 decembrie, el a adus in fata publicului iubitor de arta, pentru a noua oara, lumea pe care a creat-o din lemn, piatra si culoare.

„Esenta intregului act expozitional de astazi este o reflexie a unei stari de revolta a unui artist suparat care e si excentric si mânios, in acelasi timp, si care gesticuleaza frenetic intr-un protest care se vrea a infiera maniera conformista de exprimare in arta” amintea, in prezentarea sa, publicistul Val Manescu.

Camarad de arme si prieten apropiat al sculptorului, acesta s-a achitat cu brio de rolul de traducator in cuvinte a emotiilor vizuale afisate de Mihai Bejenariu. Lucrarile realizate in lemn si piatra, dar si pe hârtie, sub forma unor opere grafice, etaleaza forme simplificate, dezgolite de elementele pe care ochiul uman le poate recunoaste automat, indemnând privitorul la contemplarea materiei in egala masura cu cea a siluetei.

Prin aceasta expozitie, filiala Bacau a Uniunii Artistilor Plastici din România incheie intr-o nota inalta calendarul evenimentelor plastice pe care membrii sai le-au oferit bacauanilor in anul 2016.