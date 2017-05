Actualitate Liviu Dragnea, prezent la inaugurarea Radioterapiei de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Liviu Dragnea, președintele Partidului Social Democrat, va fi prezent, vineri, în Bacău pentru a participa la inaugurarea Secției de Radioterapie a Spitalului Județean de Urgență. „Liviu Dragnea era ministrul al Dezvoltării Regionale și a sprijinit această investiție, prin urmare era firesc să-l invităm la inaugurare”, a declarat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean. Obiectivul a fost derulat de către Compania Națională de Investiții (CNI), care a asigurat și finanțarea acestuia, costurile ridicându-se la peste 5 milioane de euro. „Investiția este foarte importantă nu numai pentru comunitatea băcăuană, ci și pentru întreaga Regiune de Nord-Est, fiind cea mai modernă secție de radioterapie din țară, la ora aceasta. A fost o muncă de echipă și suntem bucuroși că s-a concretizat”, a mai precizat președintele CJ Bacău. Modernizarea Radioterapiei costa mult prea mult ca poată fi realizată din bugetul județului Bacău. Pentru ca obiectivul „Reparații capitale – Modernizare – Dotare Secție Radioterapie – Spitalul Județean Bacău” să poată fi finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale, clădirea secției a fost predată CNI. După finalizarea lucrărilor, CJ Bacău a preluat construcția și echipamentele. 0 SHARES Share Tweet

