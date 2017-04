Cultura Liturghie arhierească la hramul Bisericii „Intrarea Domnului în Ierusalim” din Bacău de Liviu Maftei - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Tânăra comunitate creştin-ortodoxă ce a luat fiinţă în pridvorul bisericii de lângă cazarma pompierilor militari se pregăteşte de sărbătoare. Purtând hramul Intrării Domnului în Ierusalim, parohia nou înfiinţată, păstorită cu grijă duhovnicească de către preoţii Mihai Beicu (paroh), Ionuţ Epure şi Vasile Ichim, va primi duminică, 9 aprilie, începând cu ora 9.00, vizita ierarhului locului, Înaltpreasfinţitul Ioachim, arhiepiscop al Romanului şi Bacăului. Prin prezenţa sa din fiecare an de când se ridică biserica, ÎPS Ioachim va binecuvânta strădaniile preoţilor şi credincioşilor în ctitorirea acestui nou lăcaş de rugăciune ce vine să întregească harta spiritualităţii băcăuane. „Invităm pe toţi credincioşii să fie părtaşi la sărbătoarea parohiei noastre, să fie alături de Înaltpreasfinţitul părinte Ioachim şi de preoţii slujitori în această binecuvântată Duminică a Floriilor” a ţinut să precizeze pr. Mihai Beicu, parohul Bisericii „Intrarea Domnului în Ierusalim” de lângă cazarma pompierilor militari. 0 SHARES Share Tweet

