Lipsa apei a scos onestenii in strada

Faptul ca de peste cinci zile onestenii primesc pe zi doar patru ore apa rece la robinete (dimineata intre 6.00 – 8.00 si seara de la ora 18.00 la 20.00) i-a adus la disperare pe locuitorii municipiului de pe Trotus, situatia trecând peste limita rabdarii!

Asociatiile de proprietari din municipiu au fost instiintate de la 15 decembrie ca “din cauza datoriilor acumulate de SC Apa Canal Onesti catre Compania Regionala de Apa Bacau (CRAB), aceasta va impune o restrictionare a apei in municipiul Onesti cu 70 la suta”. Daca la sfârsitul saptamânii trecute a avut loc o intâlnire a autoritatilor locale din Onesti cu reprezentantii asociatiilor de proprietari, la care s-a incercat cautarea unei solutii de rezolvare a acestei probleme – intâlnirea ramânând fara un rezultat concludent! – in dimineata zilei de ieri (20 decembrie), locuitorii municipiului s-au adunat in fata Primariei, cu câteva minute inainte de a se desfasura sedinta Consiliului Local pe luna decembrie.

Desi frigul a fost patrunzator, potrivit unei veritabile zile “inghetate” de iarna onestenii nu au pregetat si au venit pe platoul din fata Primariei, unde se afla bradul impodobit pentru sarbatorile de iarna, pe parcursul unei jumatati de ora numarul acestora fiind insemnat. Au fost prezenti oameni de toate vârstele, barbati si femei, tineri, elevi, pensionari dar si mame, ajunse la capatul oricarei rabdari, ce au venit cu landourile in care isi plimba copilasii.

Toti onestenii adunati aici au strigat minute in sir “Vrem apa!”, iar din impozanta cladire a primariei a coborât in mijlocul protestatarilor chiar primarul municipiului, Nicolae Gnatiuc. De la inceput acesta a fost apostrofat ca desi are sase luni de când se afla in functia de primar al municipiului, nu a rezolvat problema apei potabile, cu care se confrunta locuitorii Onestiului.

Primarul Gnatiuc intra in greva foamei

Impartind protestatarilor un comunicat in care se specifica faptul ca la sedinta Consiliului Local se va supune la vot proiectul de hotarâre privind aprobarea modalitatii de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din apa din municipiu (ce este pasul pentru semnarea, de catre Compania Regionala de Apa – CRAB, a contractului cu noul operator de furnizare a apei din Onesti), primarul Nicolae Gnatiuc a mentionat:

”In cazul in care contractul nu va fi semnat de catre CRAB, va anunt ca incepând din ziua de 21 decembrie, voi declansa actiunea de «greva a foamei», prin care imi voi manifesta dezaprobarea fata de decizia CRAB, care ar mentine situatia de criza la nivelul orasului, privind functionarea serviciului de apa si canalizare”. Sub “o aversa” de acuze si nemultumiri din partea onestenilor (unii strigând chiar “demisia!”), de lânga bradul impodobit primarul Nicolae Gnatiuc a pornit spre sala de sedinte a Consiliului Local Onesti, pentru desfasurarea sedintei ordinare a acestei luni. El a fost insotit de un mare grup de protestatari, care au ocupat tot spatiul de intrare la aceasta sala, ei strigând mereu “vrem apa”!

Onestenii au intrebat autoritatile locale “cum este posibila o asemenea situatie?”, au mentionat ca “este un atentat la sanatatea populatiei aceasta situatie” si au propus ca municipiul de pe Trotus sa nu mai apartina de CRAB pentru furnizarea apei reci. Nicolae Gnatiuc a dat o lamurire in acest sens mentionând ca “toti locuitorii municipiului Onesti, inclusiv Primaria municipiului are incheiat contract cu SC Apa Canal, pentru distributia apei potabile. Furnizorul de apa este CRAB, ce administreaza si Barajul de aductiune de la Valea Uzului. CRAB invoca datorii foarte mari de sume restante de la SC Apa Canal. Situatia se poate debloca prin incheierea noului contract.” Iuresul protestatarilor, care au cerut in mod expres “sa iasa cineva in fata, dintre autoritatile locale si sa spuna in câte zile se rezolva problema apei potabile in municipiu” a facut ca inceperea sedintei Consiliului Local sa intârzie.

Alexandru Cristea, consilierul local ce a fost presedintele acestei sedinte, a facut apel la liniste, pentru dezbaterea proiectelor de hotarâre privitoare la problema apei in Onesti. Pentru a aduce o stare de liniste in rândul tuturor celor prezenti la sedinta Alexandru Cristea a propus ca toti consilierii locali ai Onestiului sa se deplaseze la Bacau, pentru a asista la incheierea noului contract la sediul CRAB, dupa dezbaterea proiectelor ce vizeaza aceasta problema spinoasa a onestenilor. In mod impetuos onestenii cer ca retelele de apa si canalizare sa fie preluate de catre municipalitate iar locatarii sa incheie contract individual (ca la plata facturii gazelor, a curentului electric si a salubritatii).

La dezbaterea Proiectului privind modificarea Hotarârii Consiliului Local Onesti nr. 166 din 1 decembrie 2016, referitor la stabilirea comisiei de inventariere si de preluare a sistemului de apa si canalizare cei care au asistat la sedinta au fost ferm impotriva numirii consilierului local Emil Lemnaru (fost primar al municipiului) in aceasta comisie. In forma finala aceasta comisie va fi formata din consilierii locali Constantin Florian, Adrian Sergentu, Gheorghe Ene (ce sunt sefi ai comisiilor Consiliului Local), lor alaturându-se si consilierul local Gelu Panfil. Alesii locali ai Onestiului au mai hotarât un lucru in privinta modalitatii de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare: “contractul de delegare a gestiunii se poate atribui direct SC Domeniul Public si Privat SA Onesti” si “incepând cu 20 decembrie aceasta societate va prelua tot personalul ce actioneaza in domeniul Apa – Canal in municipiu”.

Apa onestenilor, intre o firma si alta

In lamurirea problemelor ce au ridicat multe semne de intrebare la aceasta incrâncenata sedinta a Consiliului Local Onesti primarul municipiului, Nicolae Gnatiuc a declarat: ”CRAB nu are nici un motiv sa nu incheie contract cu noul operator al retelei de apa si canalizare al municipiului. Incheierea acestui contract este posibila acum pentru ca Ovidiu Budeanu, actionarul firmei Apa Canal SA Onesti a avut pretentii financiare de 18 miliarde de lei vechi, pentru a fi de acord cu preluarea de catre municipalitatea onesteana a retelei de apa si canalizare.

Datorita marilor sume restante ale SC Apa Canal catre CRAB aceasta a restrictionat apa la Onesti dar tot ea va da drumul, pentru ca onestenii sa aiba apa la robinete!”. In finalul acestor discutii foarte aprinse Nicolae Gnatiuc a propus intreruperea sedintei Consiliului Local Onesti si deplasarea, impreuna cu consilierii locali la sediul CRAB, la Bacau, pentru semnarea noului contract. Fara a fi impresionati de acest lucru onestenii (in numar de câteva zeci!) au oprit, pentru aproape o ora, circulatia pe bulevardul Oituz, strigându-si marea problema care ii macina in aceste zile “vrem apa!” Pentru ei a sosit un autocar, cu aceeasi destinatie – sediul Companiei Regionale de Apa Bacau, pentru a vedea cu ochii lor ceea ce se intâmpla la semnarea noului contract de catre CRAB.