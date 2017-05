Politica Liderul organizației municipale PSD Moinești, exclus din partid de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sorin Botezatu (foto), președintele organizației municipale Moinești a PSD a fost exclus, astăzi, din partid și-și va pierde și funcția de consilier local, fiind acuzat că îi face campanie electorală candidatului ALDE la primărie. Conform unui comunicat PSD, Sorin Botezatu este acuzat că „a participat la acțiuni electorale alături de candidatul ALDE”. „Cu un an în urmă, aflat în campanie pentru funcția de primar, Botezatu Sorin afirma despre candidații ALDE că ‘sunt o clientelă coruptă și incompetentă'”-se arată în comunicatul primit la redacție. „Organizația PSD Moinesti nu este surprinsă de gestul partenerilor ALDE (la nivel național), dar acuză lipsa de fair-play, folosindu-l pe Botezatu Sorin pe post de cal troian din aprilie și pană astăzi.

Aceste metode practicate de cei de la ALDE demonstrează dorința lor de a menține cu orice preț puterea, indiferent pe cine trădează, mint sau cumpără", se mai arată în comunicat. „PSD Moinesti continuă campania din usă în usă, de la om la om și speră că pe 11 iunie, cu ajutorul moinestenilor, va pune punct interimatului obscur și ineficient al celui care 27 de ani s-a afirmat că cel mai ilustru necunoscut bugetar, Vieru Valentin", se arată în finalul mesajului primit la redacție. Președinția interimară a organizației locale PSD va fi asigurată de senatorul Miron Smarandache.

