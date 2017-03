Actualitate Letea Veche: Copil în stare gravă după ce a fost lovit în cap cu o foarfecă de tăiat via bunicul său ar fi aruncat unealta după soţie, dar, în acel moment, copilul de 4 ani s-a aşezat în dreptul ei şi el a fost cel lovit de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Accidentul cumplit s-a petrecut, joi după-amiază, în satul Siretu, din comuna Letea Veche. Minorul, în vârstă de 4 ani, se afla în curte împreună cu bunica şi cu bunicul său, care tăiau via din faţa casei. Între adulţi s-a iscat o altercaţie, iar, la un moment dat, bărbatul ar fi aruncat cu foarfeca după soţia sa, nervos că nu vrea să-i cumpere ţigări. Din nefericire, tocmai atunci, din joacă, copilul s-a aşezat în dreptul ei şi a fost lovit în cap. În urma loviturii, minorul a fost rănit grav şi a căzut la pământ. Oamenii au ţipat după ajutor, iar vecinii de peste drum au sunat la 112. Un echipaj medical l-a transportat pe cel mic la spital şi a fost dus direct în sala de operaţie. Cazul a ajuns în atenţia poliţiştilor care au început verificările pentru a afla ce s-a întâmplat. Copilul se afla în grija bunicilor, mama lui fiind plecată la muncă în străinătate. 3 SHARES Share Tweet

