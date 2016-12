Top Story La Mulți Ani! de Desteptarea -

Mii de bacauani s-au strans, la cumpana dintre ani, in zona centrala a orasului pentru a sarbatori impreuna Anul Nou. „Sa facem ca 2017 sa nu fie un an al dezbinarii, ci un an al intelegerii” a spus primarul Cosmin Necula, de pe scena amplasata in fata Catedralei Inaltarea Domnului. Bacauanii prezenti in strada au urmarit, apoi, jocul de artificii si au ciocnit un pahar de sampanie. 1 of 16 4 SHARES Share Tweet