Karate/ CM SKDUN: Medalii cu dedicatie

Orasul bulgar Burgas a gazduit, recent, cea de-a 24-a editie a Campionatului Mondial de karate SKDUN si a noua editie a Cupei Mondiale, la care au concurat peste 1000 sportivi din 40 de tari.

CS „Dan Botezatu” Bacau a deplasat un lot format din trei sportivi si a obtinut cinci medalii.

Astfel, Darius Robu Lungu a cucerit bronzul la kumite individual minicadeti 40 kg si aur la kumite echipe cadeti, in timp ce Ionut Caseru a luat trei medalii de bronz la kumite individual seniori 68 kg, la kumite echipe seniori masculin (open) si, respectiv la kumite echipe seniori mixt (open).

„Dedicam medaliile fiicei regretatului Dan Botezatu, Anda, care va implini luna aceasta vârsta de 9 ani”, a declarat antrenorul Ionut Caseru, care a etichetat competitia desfasurata in Bulgaria drept una dificila: „A fost o prima participare la minicadeti pentru Darius si la tineret pentru Cristian. Ma bucur ca Darius a confirmat bronzul de anul trecut, din Serbia, ajungând din nou in semifinale la o categorie superioara de vârsta.

Cristi venea dupa doua medalii de aur la Cupa Europei din Polonia si avea un mental bun, insa s-a oprit in sferturile de finala. In ceea ce ma priveste, am intrat pentru prima oara in echipa de mixt- trei baieti si doua fete- ceea ce a reprezentat o noua sansa pentru o medalie pe care nu am…ratat-o”.