Jurista Inspectoratului Şcolar a demonstrat că a fost victima unui abuz

Conflictul dintre conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Bacău şi jurista instituţiei, Liliana Băncilă, s-a soluţionat în instanţă în favoarea angajatei. Anul trecut, jurista acuza că a fost sancţionată şi forţată să-şi părăsească postul pe care îl ocupa de 7 ani la ISJ şi să accepte un post de secretară la o şcoală gimnazială. Tribunalul Bacău i-a admis parţial contestaţia şi, drept urmare, Băncilă se poate întoarce pe postul de la ISJ.

Instanţa a anulat decizia de detaşare şi, în consecinţă, au încetat efectele suspendării contractului individual de muncă al juristei. Au fost respinse cererea de plată a drepturilor salariale şi contestaţia privind decizia de sancţionare, dar instanţa a obligat Inspectoratul Şcolar Judeţean să-i plătească juristei daune morale de 2.000 lei.

„Nu suma este importantă, ci faptul că am demonstrat că detaşarea mea pe un post inferior a fost un abuz şi nu am acceptat-o de bună voie. Am plecat din cauza presiunilor şi ameninţărilor”, arată Liliana Băncilă. Decizia poate fi atacată cu apel. Conflictul s-ar fi declanşat, explica atunci Băncilă, după ce ea a sesizat Corpul de Control al Ministerului Educaţiei cu privire la anumite nereguli pe care le observase în activitatea instituţiei. După controlul venit de la minister, s-ar fi demarat cercetarea disciplinară împotriva juristei.

„Am fost sancţionată cu măsura reducerii salariului de bază pe o durată de 3 luni, cu 10 la sută. Mai mult, am fost ameninţată cu demararea unei a doua cercetări disciplinare, ce ar fi avut ca finalitate desfacerea contractului de muncă, dacă nu accept o detaşare la o şcoală gimnazială din localitate. Astfel, motivată de ameninţarea pierderii locului de muncă, luând în considerare şi faptul că mai am doar doi ani până să ating vârsta de pensionare, nu am dorit să rămân şomeră, fără perspective de angajare la o vârstă înaintată”, ne povestea jurista anul trecut.

Ea acuza atunci că detaşarea ei a fost nelegală şi a reprezentat, în realitate, o retrogradare abuzivă din funcţia de consilier juridic în baza unui consimţământ forţat. Fostul inspector şcolar general, Theodora Şotcan, susţinea, în întâmpinarea depusă la dosar, că cercetarea disciplinară nu a fost declanşată ca urmare a controlului făcut de minister. Şotcan a refuzat acum să comenteze decizia instanţei.

ISJ va avea doi jurişti

Practic, în aprilie expiră şi detaşarea, iar jurista s-ar fi întors oricum pe postul de la ISJ. A apelat la instanţă, însă, spune ea, pentru a demonstra un abuz. Interesant este că din aprilie, ISJ va fi printre puţinele inspectorate, poate singurul din ţară, care va avea doi jurişti. La câteva luni de la detaşarea singurului jurist pe care îl avea la acel moment, ISJ a cerut de la MEN aprobarea pentru al doilea post de jurist, dat fiind faptul că postul Lilianei Băncilă era blocat pe perioada detaşării. Pe 1 august 2016, cel de-al doilea post aprobat de minister a fost ocupat, prin concurs, de un jurist venit de la Primăria Parava.