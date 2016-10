Bilant pozitiv pentru micutii judoka bacauani de la SCM si JC Royal prezenti weekend-ul trecut la turneul international Cupa „Muresul CIS Gaz” de la Târgu-Mures. Ajunsa la cea de-a sasea editie, competitia organizata de antrenorul Samurailor Florii de Cires din Voiniceni, Laurentiu Gliga a reunit in acest an 500 de sportivi legitimati la 51 de cluburi din noua tari.

Bacauanii antrenati de Aurel Chelariu au cucerit zece medalii (din 11 posibile), pozitionându-se pe locul patru in ierarhia celor 51 de echipe. SCM Bacau si-a adjudecat doua medalii, prin Stefano Dumitru (argint la U12, 55 kg) si Marcus Herghelegiu (U12, 38 kg), in timp ce JC Royal si-a trecut in palmares opt clasari pe podium.

Din cele opt medalii cucerite de JC Royal, nu mai putin de cinci au avut culoarea aurului si au ajuns sa straluceasca la gâtul lui Rares Galea (U8, 24 kg), Razvan Moisei (U9, 32 kg), Radu Nistor (U10, 30 kg), Stefan Buga (U11, 24 kg) si Andrei Buga (U11, 34 kg).

Paula Stanciu (22 kg, U9), Eduard Benchea (U10, 34 kg) si Brian Herghelegiu (U11, 34 kg) au obtinut bronzul, in timp ce Raimond Benchea (U9, 26 kg) s-a clasat pe locul 5. „Sunt multumit de comportarea sportivilor nostri, cu atât mai mult cu cât unii dintre ei s-au aflat la primele concursuri”, a concluzioat profesorul Aurel Chelariu.