Actualitate Județul Bacău se asociază cu Camera de Comerț Româno-Germană de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Închierea unor spații din incinta Muzeului de Istorie „Iulian Antonescu”, înlocuirea consilierului Viorel Toma, ALDE, numit șef la Agenția Națională de Protecția Mediului, cu Ștefan Umbrărescu, modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență, asocierea Județului Bacău, prin Consiliul Județean (CJ), cu Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK) și ADR N-E, în vederea participării la Târgul Internațional din Munchen, unde CJ va avea un spațiu de expunere, aderarea CJ la Societatea Națională de Cruce Roșie sunt câteva dintre inițiativele pe care aleșii județului le vor vota în ședința de luni, 27 martie. Cu adevărat de interes sunt, însă, două dintre cele 16 proiecte aflate pe ordinea de zi: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din veniturile statului (impozite, TVA etc.) și adoptarea bugetului propriu al județului Bacău pe anul 2017. 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.