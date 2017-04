Județul Bacău riscă să piardă operatorul de salubritate

Marile întârzieri la plata serviciului de colectare a deșeurilor în 47 dintre cele 63 de localități în care lucrează Romprest, plus alte probleme adiacente, dar care aduc și ele cheltuieli și pierderi financiare, au determinat compania să notifice pentru a patra oară într-un an autoritățile județului Bacău.

„Este o problemă care trenează aproape de la începutul activității noastre aici, ne-a declarat Mihai Dan Asmarandei, managerul de contract în proiectul aplicat de Romprest în județ pentru colectarea deșeurilor. Noi am început activitatea în octombrie 2015. A fost o perioadă de 90 de zile de implementare a activității, conform contractului, apoi pe 11 ianuarie 2016 am început efectiv colectarea deșeurilor. Au apărut și probleme la care nu ne așteptam. În anumite localități, chiar dacă aveam contract de colectare, nu am fost lăsați să intrăm și am început mai târziu colectarea”.

Unde este al doilea operator pe firul deșeurilor?

Contractul cu Romprest a prevăzut o perioadă de tranziție de 90 de zile, timp în care alături de compania colectoare trebuia să mai apară un operator, care să se ocupe de sortarea, selectarea și compostarea deșeurilor, pentru procesarea lor, inclusiv cu organizarea stațiilor de tranzit. Al doilea operator nu a apărut nici acum, ceea ce – spun cei de la Romprest – le crează mari probleme financiare. „Romprest – a precizat managerul de contract – a înțeles să fie înțelegătoare față de absența celui de al doilea operator pe o perioadă de tranziție.

Dar această tranziție trenează de mai bine de un an. Am aflat că ar fi o licitație adjudecată, dar contestată, deci cu mult timp pierdut”. Între cele 63 de localități din județ pentru care se prestează servicii de salubritate sunt și trei orașe: Moinești, Dărmănești și Onești. Cele mai mari probleme – spune Matei Dan Asmarandei – sunt la Moinești și la Dărmănești, unde Consiliul Local nu a aprobat creșterea taxei.

Primăriile încasează taxa de la populație și virează banii către Asociația de Dezvoltare Comunitară pentru Salubrizare (ADIS), iar aceasta achită facturile emise de Romprest. Acum, în aprilie, ADIS abia a încheiat de plătit factura pe luna octombrie. Atunci, ce previziuni avem pentru sfârșitul acestui an? – se întreabă cei de la compania de salubritate.

Kilometri în plus, timp pierdut, productivitate mică

Romprest se ocupă de colectare în patru zone din județ: Bacău, Găiceana, Onești și Berești-Tazlău. De la Ghimeș, de exemplu, gunoiul trebuia dus la stația de transfer din Berești-Tazlău, de la Urechești la Onești, de la Lipova la Bacău, iar de la Podu Turcului la Găiceana. În realitate, deșeurile de oriunde se aduc numai în Bacău. Cu mare diferență de kilometri parcurși și nici productivitatea muncii nu mai este cum trebuie, pentru că șoferii parcurg drumuri mai lungi, cu camioane, nu cu limuzine.

Programul de colectare al unei mașini și al unui echipaj scade și el pe măsură, pentru că sunt mai mult pe drum. Trebuie, astfel, să fie prelungit programul de lucru, să fie angajați oameni pentru ore suplimentare etc. Iar toate acestea costă. „Noi suntem de acord să respectăm prevederile din contract, dar într-o situație normală – spun cei de la Romprest. Inițial am înțeles anormalitatea, chiar dacă aveam pagube, dar până când? Noi am notificat, cu această situație, de patru ori. S-au făcut numai promisiuni verbale. Fapte nu!”.

Romprest vrea să plece. Dar pe banii cui?

Operatorul de salubritate arată că unii agenți economici nu fac contracte pentru colectarea gunoiului, ceea ce e ciudat. Numai o treime din agenți au contracte, în Moinești. Ceilalți nu fac gunoi? Și dintre cei cu contracte peste 60% spun că nu fac gunoi. „Noi le-am atras atenția, dar ei, autoritățile, trebuie să-i verifice. Nici primăria nu are contract cu Romprest. Nici ei nu fac gunoi? Paharul s-a umplut, iar noi trebuie să luăm o măsură. Probabil că vom pleca din acest județ, dar vom cere în instanța de judecată banii care ni se cuvin, cu penalitățile de rigoare, cu acoperirea profitului pierdut din cauza lor etc.”, a conchis Matei Dan Asmarandei.

„Am căutat soluții împreună cu Rovana Plumb”

„Cauzele care au condus la această notificare a Romprest sunt în altă parte, nu la noi, arată Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean (CJ) și al ADIS. E vorba despre cele două atribuiri de contract. Una e pe colectare și transport, care a fost finalizată acum doi ani, contractul fiind câștigat de Romprest. De un an și ceva ar fi trebuit să avem și operatorul pentru depozitare și stații de transfer, sortare, compostare și Celula II.

Rezultatul licitației a fost contestat și s-a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție.” Faptul că instanța nu a luat o decizie a creat niște riscuri financiare și riscuri de mediu, afirmă președintele CJ. În loc să transporte deșeurile până la stațiile de transfer, Romprest le aduce la Celula I din Bacău, ceea ce generează cheltuieli suplimentare, recunoaște Sorin Brașoveanu. Și CJ Bacău suportă niște cheltuieli în plus, deoarece stațiile de transfer, sortare și compostare trebuie păzite. În acest timp, echipamentele acestora, „nou-nouțe”, se uzează moral și fizic. Cealaltă nemulțumire e provocată de faptul că nu toți agenții economici încheie contract cu Romprest, dar asta nu are nicio legătură cu ADIS și CJ Bacău.

Problema cea mai gravă: Celula I e plină!

Există, într-adevăr, Unități Administrativ-Teritoriale (UAT) care nu respectă contractul semnat în 2010, motivând că a scăzut populația, dar Sorin Brașoveanu speră că acest aspect se va reglementa. „Toată lumea trebuie să respecte documentul semnat atunci. Problema a fost ridicată de primari și la întâlnirea cu Sevil Shhaideh, unii acuzând că se încearcă un monopol. Vicepremierul i-a întrebat: Ați semnat? Da. Ați beneficiat de investiții în baza acestui contract? Investiții de sute de mii de euro sau de câteva milioane de euro? Da. Atunci trebuie să respectați contractul și graficul de evoluție al prețurilor! Eu cred că primarii au înțeles”, afirmă președintele ADIS. „Altă soluție nu există. Doar nu vor duce gunoiul în pădure!”, adaugă el. Sorin Brașoveanu a fost, recent, la București pentru a discuta despre această situație.

„Am fost la minister și m-am întâlnit cu doamna Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, tocmai pentru a găsi o soluție și a rezolva problema depozitării, pentru că Celula I e plină. Din cauză că e blocată licitația, noi nu avem operator. Am venit cu o soluție încă de anul trecut, când am înființat Serviciul public județean de salubritate, dar atunci nu ne-a ascultat nimeni. Ar trebui să licențiem serviciul, apoi să-i încredințăm operarea temporară a stațiilor de transfer și compostare și a Celulei II până când instanța va desemna operatorul. Asta e problema cea mai gravă a județului! Dacă rezolvăm asta, automat vor scădea costurile suportate de Romprest.”

Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău

Se așteaptă hotărârea Guvernului…

Întrebarea e când va fi licențiat serviciul din cadrul CJ de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare? „La asta lucrăm acum, de asta am și fost la București, explică președintele CJ. Umplerea Celulei I este o situație de urgență, dar ca să putem opera temporar este necesar un memorandum aprobat de Guvern, în care se regăsește și soluția noastră. Fără acest document suntem pasibili de corecții financiare. În țară mai sunt 14 județe ale căror proiecte sunt nefuncționale, însă Bacăul, până la ora asta, nu e pasibil de corecții. ”

O altă soluție ar fi încredințarea către un operator privat, cu delegare directă, tot temporar, a serviciului de operare a stațiilor și Celulei II: „Noi așteptăm o hotărâre de guvern prin care Ministerul Mediului și Ministerul Fondurilor Europene să aprobe încredințarea serviciului fără corecții.” Mai exact, fără penalizări. Sorin Brașoveanu arată că Romprest a fost invitat în Consiliul Director al ADIS și crede că firma este deschisă dialogului și rezolvării pe cale amiabilă a problemelor: „Nici Romprest, nici noi nu dorim rezilierea contractului de colectare și transport.”

Petre Done, Silvia Pătrășcanu