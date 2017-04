Social Jandarmii reamintesc pescarilor că e prohibiție de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău reaminteşte celor care au ca pasiune pescuitul sportiv că în perioada 01.04-30.05.2017 sunt instituite măsuri de prohibiţie pentru pescuit (atât comercial cât şi sportiv) Nerespectarea unor astfel de reguli poate avea consecințe neplăcute materializate în sancţiuni contravenţionale sau dosare penale. Conform O.U.G nr 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, pescuitul in perioada de prohibiţie constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 600/1000 de lei. „Recomandăm pescarilor sportivi si profesionişti să tină cont de faptul că respectarea acestor reguli are efecte pe termen mediu şi lung, iar păstrarea mediului natural trebuie să constituie o regulă a fiecăruia; mediul înconjurător sănătos este un drept de care avem nevoie şi pe care trebuie să-l apărăm permanent” – se arată într-un comunicat primit la redacție. 12 SHARES Share Tweet

