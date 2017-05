Social Jandarmii băcăuani, activități de prevenire la Slănic Moldova de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pe timpul „minivacanţei” de 1 Mai, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău au desfăşurat activităţi specifice de prevenire. Activitatea jandarmilor a constat în informarea turiştilor cu privire la principalele aspecte de interes referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, modul de deplasare pe traseele montane, respectarea indicaţiilor pe aceste trasee şi solicitarea sprijinului în cazul unor situaţii de urgenţă, fiind distribuite și pliante cu recomandări. Turiștii au avut ocazia să se familiarizeze cu misiunile şi atribuţiile instituţiei precum şi cu modul în care jandarmii actionează în misiunile cotidiene. Au fost amenajate standuri expoziţionale cu materialele şi mijloacele de intervenţie din dotarea jandarmilor, autovehiculele folosite în misiunile zilnice și au fost prezentate exercitii de dresaj cu câinii de serviciu. De asemenea, micii turisti din stațiune au avut posibilitatea de a folosi tiroliana jandarmilor montani. 1 of 5 10 SHARES Share Tweet

