Jandarm băcăuan mort în timpul unei misiuni la Focşani de Geta Panaite - Zi tristă pentru militarii de la Gruparea de Jandarmi Mobilă (GJM) Bacău. Un coleg al acestora a murit în timpul unei misiuni pe care o desfăşura în Focşani. I s-a făcut rău în Piaţa Unirii din oraş şi deşi a fost solicitat imediat un echipaj medical, care a încercat să-l resusciteze circa 40 de minute, subofiţerul nu a răspuns manevrelor, fiind declarat decedat. „În timp ce se afla în misiune, pe raza municipiului Focşani, a acuzat o stare de rău şi în acel moment colegul care-l însoţea a solicitat intervenţia unui echipaj de ambulanţă pentru acordarea îngrijirilor medicale. A fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani unde, în ciuda eforturilor depuse de medici, s-a constatat decesul jandarmului. Pe această cale dorim să transmitem sincere condoleanţe familiei şi faptul că întreg personalul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău va fi alături de aceasta pentru a depăşi momentele grele", a declarat lt. Ionuţ Catană, ofiţer de relaţii publice la GJM Bacău. Cazul a fost preluat de Parchetul Militar, urmând ca după efectuarea necropsiei să se stabilească şi cauza decesului. Subofiţerul avea 44 de ani şi lucra la Gruparea de Jandarmi Bacău de mai bine de 20 de ani.

