Firma SUNPROIECT SRL Bacau s-a infiintat in anul 1994 si are ca obiect principal de activitate productia si comercializarea articolelor pentru decorarea ferestrelor; pentru interior – jaluzele verticale, rulouri textile si jaluzele orizontale, pentru exterior – rulouri exterioare din aluminiu, usi de garaj si plase pentru insecte. Experienta SUNPROIECT in acest domeniu s-a concretizat in calitatea deosebita a lucrarilor, seriozitatea cu care sunt abordati clientii si modul cum sunt onorate comenzile.

De-a lungul timpului, in cei 22 de ani de existenta, investitiile in halele de productie si utilajele performante au depasit 600.000 de euro, firma având la dispozitie, in momentul de fata, un spatiu de birouri de 220 mp, un showroom de 220 mp, hala de productie de 1300 mp si un depozit de materii prime de 1200 mp. SUNPROIECT SRL Bacau a dezvoltat relatii parteneriale direct cu fabricile de componente si materii prime din Europa si Asia, iar acest lucru a constituit un punct important in asigurarea unor preturi competitive, fapt ce a dus la pozitionarea firmei printre importantii producatori din România.

Firma dispune de un Departament de vânzari si relatii cu clientii, care are rolul de a consilia pe cei care suna si fac comenzi telefonice, precum si de a procesa comenzile care apar in sistemul informatic, dar si de un Departament de contabilitate, unde o mica echipa de oameni organizeaza si desfasoara activitatea financiar-contabila a firmei. Tot acest departament emite facturi, avize, realizeaza plati catre furnizori etc., deci are in sarcina corecta functionare in cadrul legal.

Preocuparea principala a colectivului firmei SUNPROIECT a fost, este si va fi asigurarea serviciilor de calitate clientilor, lucru concretizat prin preturile de fabrica ale produselor si serviciilor prestate (masuratori, montaj si intretinere), a dat asigurari ing. Valentin Albu, manager. „Pe viitor, vom introduce noi produse pe piata din România, pentru satisfacerea tuturor cerintelor clientilor”, a mai adaugat managerul Albu, care a mai oferit si alte detalii, intr-un scurt interviu.

– Cum ati patruns pe piata locala? Cum va apropiati de client? Ce strategii are SUNPROIECT in acest sens?

– Am inceput ca dealeri, in 1996 am facut primele importuri, dar nu la nivel foarte mare, ci numai pe productia noastra, din 2002 am inceput colaborarea cu fabricile din China, iar din 2008 – 2009 executam doar noi produsele. Am dezvoltat investitii, in corpul administrativ si showroom, in hala de productie si depozit, dar si in utilajele de productie. Avem linie automata pentru producerea jaluzelelor verticale, mese pentru roletele textile, dar si bancuri de lucru pentru rulourile exterioare. Productia este suta la suta in fabrica noastra, noi suntem prima mâna, de aceea vorbim si de preturi de fabrica. Asa am patruns si pe piata locala de montaje, din Bacau si zona Moldovei, o etapa mai noua, pentru a servi clientii nostri cu produse si servicii de calitate cât mai aproape de casa.

– Concret, ce produse executa SUNPROIECT?

– Pentru interiorul caselor, birourilor sau oricaror spatii locuibile, cabinete medicale, firme etc, executam jaluzele verticale, rulouri textile, rulouri Day&Night, jaluzele orizontale, jaluzele tip Strings, toate intr-o gama variata de culori. Pentru exterior, executam rulouri ce se monteaza pe ferestre, asortate cu tâmplaria si exteriorul constructiei pe care sunt aplicate, cu design placut si modern, dar producem si usi de garaj tip rulou, eficiente si fiabile, in conditii de folosire intensa. Totodata, distribuim si montam usi de garaj sectionale cu sisteme de culisare LHR (low headroom rear) si LHF (low headroom front), cu lamele din aluminiu vopsite in câmp electrostatic dupa o tehnologie speciala pentru o rezistenta indelungata a culorii. De asemenea, executam si plase pentru tântari, disponibile in mai multe variante. La toate produsele, preturile sunt accesibile si includ materialul textil aferent, dar si garnitura complet echipata.

– Firma pune cel mai mare accent pe calitatea acestor produse, dar si a serviciilor efectuate…

– Da, asa este. Firma SUNPROIECT isi propune sa duca mai departe renumele pe care si l-a câstigat pe piata din România, inclusiv din Bacau. Vrem ca oamenii sa stie ca suntem aici, ca producem, ca permanent ridicam standarde, ca sa nu dezamagim clientii, ca ne dorim sa fim mereu aproape de ei, ca diversificam oferta, ca venim si cu promotii.



– Pentru ca ati deschis si acest subiect: promotiile. Lunar, veniti in intâmpinarea clientilor si cu aceste discounturi. In ce constau ele?

– In fiecare luna, SUNPROIECT vine in intâmpinarea clientilor cu reduceri importante la diferite produse. Oferim cupoane de reducere, onoram comenzile imediat, in limita stocului disponibil, suntem mereu aproape de clientii nostri. Iar aceste promotii sunt lunar altele si altele. Tocmai pentru a trezi interes, pentru a fi urmariti, pentru a fi cautati. Noi garantam mereu calitate si seriozitate.

Produsele SUNPROIECT

Produse pentru interior:

Jaluzele verticale – confectionate din material textil, o solutie perfecta pentru protejarea camerei de soarele puternic sau pentru evitarea privirilor indiscrete, ce inlocuiesc cu succes clasicele perdele si draperii.

Rulouri textile – produse de protectie solara tot mai des intâlnite, care dau un aspect mai elegant si mai cald interiorului. Roletele textile pot fi folosite in combinatie cu perdelele sau fara nimic altceva, când sunt de dimensiuni mai mari. In functie de dimensiunile ferestrelor si de sistemul de prindere, roletele textile se comercializeaza in patru categorii: sistem Standard Mini (pentru ferestre mici), sistem Standard Clasic (pentru ferestre medii), sistem Standard Maxi (pentru ferestre cu suprafata de 10 mp) si sistem Casetat (care se monteaza numai pe tâmplarie – cea mai noua si eleganta solutie de incadrare a unui rulou textil in ambientul unui interior).

Rulouri textile in sistemul Day & Night – sunt montate, în mod general, pe tâmplaria geamului si acopera numai o singura foaie de geam. Diferenta consta in materialul special ale carui benzi pline si goale se suprapun sau se intercaleaza pentru a lasa sau obtura lumina. Se pot monta pe tâmplaria geamului, in glaful geamului (conditia fiind sa nu obtureze deschiderele geamului), pe perete sau pe tavan.

Jaluzele orizontale – indicate pentru ferestrele de dimensiuni mici sau medii. Aceste produse au o capacitate excelenta de a controla lumina si vizibilitatea dintr-o incapere. Pretul accesibil, rezistenta in timp si usurinta utilizarii acestora fac din acest sistem un element functional si decorativ excelent pentru locuinte si birouri. Jaluzelele venetiene, cum mai sunt numite acestea, sunt disponibile intr-un numar mare de culori, inclusiv imitatie de lemn.

Jaluzele Strings – compuse dintr-un suport (garnisa) identic cu cel de la jaluzelele verticale, dar cu lamele tip franjuri. In functie de inaltimea dorita, clientul poate ajusta lungimea lamelor prin simpla taiere a acestora cu ajutorul unei foarfeci. Sunt usor de instalat si de intretinut, fiind disponibile in diverse culori.

Produse pentru exterior:

Rulouri exterioare – cea mai eficienta solutie in protejarea spatiului interior impotriva razelor solare, asigurând totodata o bariera termica in plus intre exterior si interior. Rulourile de acest tip pot fi actionate manual, cu snur, cu manivela sau pot avea actionare cu motor prin intermediul unui intrerupator si / sau a unei telecomenzi. SUNPROIECT produce rulouri exterioare cu sistem suprapus si rulouri exterioare aplicate.

Usi de garaj rezidentiale de tip rulou – confectionate din aluminiu, acestea izoleaza termic si fonic. Pot fi utilizate in diverse contexte, de la obisnuitul rol de usa de garaj, pâna la cel de usa pentru spatiu comercial sau pentru o hala industriala. Practic este un rulou exterior de dimensiuni mai mari, mai rezistent si cu excelente calitati antiefractie. Se pot confectiona cu comanda manuala si manivela sau cu motor, având intrerupator si / sau telecomanda. La cerere pot fi prevazute si cu lamele perforate cu gemulete pentru a permite patrunderea luminii in interior si ventilarea garajului.

Usi de garaj sectionale – pentru care SUNPROIECT asigura distributia, in parteneriat cu alte fabrici, si montajul. Avantajul usilor de tip rulou fata de cele sectionale consta in faptul ca toate lamelele se strâng intr-o caseta care ocupa un spatiu mult mai mic.

Plasele impotriva insectelor sunt disponibile in mai multe variante: fixe sau cu balamale, dar si tip rulouri verticale sau orizontale, toate cu profile in culori de alb, maron, stejar auriu, nuc sau mahon.

www.sunproiect.com

telefoane: 0234.51.58.14 (centrala Vodafone)

0726.37.93.47

program: luni – vineri 7.30 – 16.00

adresa: Calea Romanului 164, Bacau