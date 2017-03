Izvoarele minerale din stațiunea Slănic Moldova au fost oprite din nou, după aproape doi ani de la ultima operațiune de acest fel. O parte dintre principalii benerficiari ai apelor minerale din Slănic Moldova, sanatoriul administrat de Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie (INRMFB), dar și centrele balneo deținute de unele hotelori, reclamă că izvoarele au fost închise la ordinul primăriei, dar alții spun că de vină este proprietarul izvoarelor, soietatea Flora. Cert este că și Sanatoriul INRMFB a rămas fără apă, după ce conducta care îi aducea apa de izvor a fost închisă.

„Izvoarele – ne-a declarat primarul Gheorghe Baciu – au două componente: cea de proprietate asupra terenurilor fiecărui izvor și pe aceea de licență de exploatare a apelor minerale. Dacă ne referim la terenuri, din 30 noiembrie 2016 Primăria este proprietarul a trei terenuri aferente izvoarelor, dar și al tuturor căilor de acces la toate izvoarele. Celelate terenuri aferente izvoarelor sunt la societatea Flora, aflată acum în reorganizare judiciară. Noi vrem să le preluăm integral, fiind singura posibilitate să întregim patrimoniul izvoarelor și să oferim gratuit apa lor, cum a curs gratuit de 215 ani încoace”.

Primăria a solicitat Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) licența de exploatare a izvoarelor și consideră că orice alt propritar ar avea licența, inclusiv Institutul Balneo, care este cel mai vehement în acest demers dar și singurul organism de cercetare medicală și de acreditare a izvoarelor, ar intra în conflict de interese cu beneficiarii. „Este un non-sens ca Institutul, fiind organism de certificare, dar care are și un centru de tratament în Slănic Moldova, să intre în competiție cu alte trei centre aflate în hotelurile din Slănic. Ar fi o concurență neloială” – a opinat Gheorghe Baciu.

Primarul a mai precizat că dacă oricine altcineva ia licența de exploatare a izvoarelor, nu poate obliga societatea Flora să îi cedeze terenurile. Implict s-ar declanșa un conflict, pentru că Flora poate vrea mulți bani, iar cel cu licență nu vrea să-i dea, conflict care ar duce la blocarea izvoarelor pentru o perioadă incontrolabilă și la îndepărtarea turiștilor din stațiune.

„Noi – a mai spus primarul – avem intenția să suportăm de la bugetul local toate cheltuielile aferente pentru modernizarea și întreținerea izvoarelor. Nu este normal ca noi să întreținem calea de acces, iar alături de ea să fie alt proprietar. Turistul, dacă vede nereguli la acel proprietar, crede că primăria este de vină”.

„Ne angajăm să dăm Ministerului Sănătății și Institutului Balneo gratuit apa necesară pentru cercetare, institutul fiind singurul cercetător medical al apelor izvoarelor. Consiliul Local a transmis o hotărâre în acest sens institutului și ministerului. Am înțeles că nu le convine acum formatul hotărârii, dar împreună cu ANRM am convenit formatul ei. Nu vrem să respingem investitorii, să stricăm relația cu Institutl de Balneologie, dar dacă ei nu înțeleg celelalte aspecte care concură la această stare, noi rămânem pe poziții. Târgu Ocna, de exemplu, are izvoare, terenuri și licență la primărie. Moineștiul la fel. Acum vrem să facem asociația de promovare a turismului pe văile Trotușului și Tazlăului, dar nu vrem să depindem permanent de un întreprinzător privat, care poate nu este eligibil pe un culoar de finanțare a unor proiecte pe care eligibilă ar fi primăria”.

Gheorghe Baciu, primarul orașului Slănic Moldova