Actualitate Își poartă neamul în suflet. Trei băcăuani și-au promovat sarmalele în Como – Italia de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În orașul Como din Lombardia, „acolo unde comunitatea de români este mică, dar însuflețită de oameni care-și poartă neamul în suflet”, după cum mărturisește Carmen Lazăr, a avut loc, în week-end, evenimentul internațional „Călătorind prin lume așezați la masă”. O degustare de produse tradiționale din 35 de țări participante, reprezentate de micile comunități din Como, afirmă băcăuancă.

„Orașul Como este vestit pentru lacul Como și pentru faptul că în zonă foarte multe figuri publice, actori ca George Cloney, Brad Pitt sau șeici arabi, au vile somptuoase”, arată Carmen Lazăr. În cadrul acestei serate, toți cei care au pregătit platouri tradiționale și-au reamintit ce înseamnă „acasă”. Evenimentul a avut un mare impact. Din partea României au participat Carmen Lazăr, Gabriela Dospinescu și Sabin Maxim, toți din Bacău, stabiliți acolo cu mulți ani în urmă. Toți trei au îmbrăcat straie populare românești, specifice Moldovei și Olteniei. Pentru serata internațională, băcăuanii au pregătit sarmale, salată de vinete, celebrii mici, iar ca băuturi, țuică și vișinată.

Evenimentul a fost inițiat de un grup de „persoane iubitoare de pace și armonie", în colaborare cu Amnesty International, și a fost realizat în satul Maslianico, provincia Como, cu ajutorul voluntarilor. Spațiul ales este special amenajat pentru astfel de evenimente, invitații având la dispoziție și o bucătărie complet utilată, unde au putut prepara micii și carnea. „Como este un oraș turistic în care trăiesc peste 35 de minorități, care însă nu sunt constituite în asociații locale. Sunt grupuri mici din fiecare țară, spre deosebire de Torino, unde românii sunt foarte bine organizați pentru că sunt foarte mulți", a mai spus, în final, Carmen Lazăr.

