Cultura Invitaţie la Observator de Gheorghe Baltatescu Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea" Bacău vă invită la subunitatea Observatorul Astronomic „Victor Anestin" să participați la o sesiune de observații astronomice în noaptea de duminică 12 spre 13 martie 2017. În condițiile în care cerul va fi senin, se vor face observații astronomice asupra Lunii – între orele 18:30 și 21:00. Informaţii, la telefon: 0234/513724. Prețul biletului este de 2 RON.

