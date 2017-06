Sport Începe Raliul Moldovei Bacău de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ediția din acest an a Raliului Moldovei Bacău, programată vineri și sâmbătă, va reuni la start 44 de echipaje. „Mizăm pe o participare peste medie, care nu poate decât să ne bucure”, a punctat Adrian Răspopa, președintele ACS Rally Spirit, organizatorul competiției ce va conta ca etapă în Campionatul Național de Raliuri și care va face parte, în premieră, și din Trofeul European și Trofeul Balcanic. Dintre numele care vor concura la cea de-a șaptea ediție a Raliului Moldovei nu lipsesc nici Simone Tempestini, nici Bogdan Marișca, nici Dan Gârtofan, nici Valentin Porcișteanu. Alături de aceștia se va regăsi ca debutant în Raliul Moldovei Bacău prezentatorul TV al Antenei 1, Dani Oțil, care îl va avea în calitate de copilot pe Radu Gurămultă. Startul festiv al competiției va fi dat în această seară, în Bacău, prima probă fiind programată vineri dimineață, la Runcu. Clou-ul Raliului se va consuma vineri, cu puțin după ora 18.00, cu SuperSpeciala ce se va derula pe circuitul stradal amenajat în centrul Bacăului. Sâmbătă, după festivitatea de premiere, va avea loc un concert Holograf. 0 SHARES Share Tweet

