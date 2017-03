Sport Începe play-off-ul! CSM Târgoviște- Știința Bacău (vineri, ora 17.00/ Digisport) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter De acum, orice punct are valoare dublă. Începe play-off-ul Diviziei A1 la volei, care reunește primele șase clasate la finalul sezonului. Pentru Știința, primul meci este programat vineri, la Târgoviște, pe terenul unei echipe care a cam luat frica băcauancelor în acest sezon. „Într-adevăr, dacă luăm în calcul rezultatele directe din Cupă și din campionat, se poate spune că cam fost nașii celor din Târgoviște. Sperăm să fie așa și în play-off”, a declarat antrenorul studentelor, Florin Grapă, care mizează pe lotul complet pentru jocul de azi. „Obiectivul nostru este să încheiem sezonul pe un loc mai bun decât cel ocupat anul trecut. Pentru aceasta, trebuie să facem un play-off de calitate”, a concluzionat tehnicianul Științei. Celelalte două jocuri din prima etapă a play-off-ului: CSM București- Dinamo (vineri, ora 19.00/ Digisport) și Volei Alba Blaj- CSM Lugoj (sâmbătă, ora 18.00). Clasament play-off: 1) Alba Blaj 63p., 2) CSM București 56p., 3) CSM Târgoviște 50p., 4) Știința Bacău 45p., 5) Dinamo 41p., 6) CSM Lugoj 31p. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.