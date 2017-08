Incendiul care, de aproape o săptămână, a cuprins groapa de gunoi a Bacăului a devenit prilej pentru politicienii locali să-și serveasca diferite contre. Fostul viceprimar liberal Dragoș Luchian acuză ca vina pentru izbucnirea incendiului o poarta actuala administrație, deoarece nu ar mai fi pus pamânt între straturile d egunoi. „Din informațiile mele, Groapa s-a aprins din cauza că municipalitatea nu mai are contracte, din primăvară, cu basculantele de pământ. Până anul trecut, după depozitarea gunoiului se punea un strat de pământ și se compacta, de aceea biogazul format nu se aprindea. Din primăvară, odată cu constituirea noii societăți (utila pana acum doar pentru salarii acordate membrilor de partid), nu a mai facut nimeni această operațiune și rezultatul era inevitabil..aprinderea gropii.

Pe timpul „hidrei liberale” nu s-a aprins groapa deoarece se respectau lucrări minime de bun simț” – a scris el pe pagina sa de Facebook. Senatorul Dragoș Benea, fost președinte al Consiliului Județean, îl contrazice pe Luchian: „Întrucât fostul viceprimar al municipiului Bacău – D. Luchian – a postat mai multe informații false cu privire la gestionarea depozitării deșeurilor în Celula I Bacău, îl rog să îmi permită de la înălțimea domniei sale să îi adresez câteva întrebări. Acestea sunt: 1. De ce după 5 ani de la finalizarea proiectului ISPA, administrația Stavarache – Luchian – PNL nu a demarat licitația pentru colectare și transport deșeuri? 2. De ce s-a preferat adiționarea pe o perioadă de 20 de ani a unui contract cu o durată inițială de 5 ani, caz fără precedent în administrația publică locală? 3. De ce s-a depozitat gunoi neconform în Celula I încălcându-se angajamentele asumate de Municipiul Bacău prin Memorandumul de finanțare ISPA prin care s-a construit Celula I? 4. De ce nu s-a constituit și alimentat financiar fondul de închidere al gropii de gunoi, de către Municipiul Bacău, în condițiile în care acesta și-a asumat administrarea Celulei I (inclusiv în fața instituțiilor de autorizare/avizare, ex ANRSC)? Mă bucur să aflu că instituții de importanță pe linia protecției mediului (Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului) au descoperit după 5-6 ani Celula I Bacău și valul de nereguli așezate în timp în gestionarea colectării și depozitării gunoiului, după o perioadă de hibernare îndelungată raportat la sensibilitatea problemei (aviz Tibi si Cori). Harababura pe linia colectare – sortare – depozitare a fost întreținută cu bună știință și la vedere de administrația Stavarache – Luchian – PNL. Șirul întrebărilor poate continua” – a postat Benea pe pagina sa de facebook. 12 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.