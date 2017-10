Actualitate Incendiu la o casă din Horgeşti. Un bărbat a fost găsit spânzurat în pod de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În această după-amiază, pompierii de la Detaşamentul Bacău au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinţă din comuna Horgeşti. Trei autospeciale de lucru cu apă şi spumă, un echipaj Smurd şi grupa operativă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bacău s-au deplasat la faţa locului şi s-a reuşit lichidarea incendiului după aproape două ore, cauza fiind în curs de stabilire. Pe timpul intervenţiei, militarii au găsit în podul casei un bărbat de 56 de ani, spânzurat, şi se bănuieşte că focul ar fi fost pus chiar de el, în ultima perioadă fiind tot mai abătut. Trupul neînsufleţit al acestuia a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei morţii. În urma incendiului au ars circa 130 de mp de acoperiş casă şi 120 mp de acoperiş anexă. Cazul a ajuns şi în atenţia poliţiştilor, care au început deja o anchetă. 0 SHARES Share Tweet loading...

