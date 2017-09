Un incendiu produs într-un apartament pe strada Nicu Enea din Bacău a determinat o mobilizare rapidă a pompierilor pentru că, la început, s-a crezut că a fost vorba de o explozie. Mai multe autoutilitare ale pompierilor, inclusiv scara mobilă, au ajuns la faţă locului, împreună cu SMURD şi echipaje ale jandarmilor şi Poliţiei. Incendiul a fost localizat şi lichidat. Se pare că în apartament nu era nimeni. Locuinţa este situată la etajul 1 al imobilului a cărui structura de rezistenţă nu a fost afectată. În incendiu au ars bunuri din dormitor şi hol. Cauza probabilă a incendiului stabilită de pompieri este efectul termic al curentului electric. 0 SHARES Share Tweet

