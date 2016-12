Top Story Incendiu de proporţii la Tg. Ocna. Proprietarul a murit în casa cuprinsă de foc - vâlvătaia s-a extins rapid şi la toate anexele n din păcate, proprietarul, în vârstă de 80 de ani, n-a putut să se salveze şi a murit în casa cuprinsă de flăcări de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un incendiu de proporţii s-a iscat noaptea trecută la o gospodărie, din oraşul Tg. Ocna. Flăcările mari se puteau observa de la distanţă, iar oamenii au chemat disperaţi pompierii. Când au ajuns militarii acolo au găsit o întreagă gospodărie care ardea şi în sprijin au chemat şi pompierii voluntari ai staţiunii dar şi pe cei de la Dofteana, care au intervenit cu două autospeciale. Focul a fost stins abia după patru ore, iar în tot acest timp vecinii s-au rugat ca incendiul să nu se extindă şi la locuinţele lor. „La sosirea salvatorilor la locul intervenţiei s-a constatat faptul că, incendiul se manifesta cu flacără, generalizat în interiorul unei case de locuit, pe o suprafaţă de aproximativ 120 de metri pătraţi, acoperişul fiind parţial prăbuşit în interior, şi la anexele lipite de casă, pe o suprafaţă de totală de circa 120 de metri pătraţi. Incendiul a fost lichidat în limitele găsite în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Târgu Ocna şi a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Dofteana, la ora 4.30”, a declarat cpt. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău. După ce focul a fost stins, militarii au găsit în casă trupul carbonizat al proprietarului, un bărbat de 80 de ani, care n-a mai apucat să se salveze. Se pare că incendiul s-a produs din cauza efectului termic al curentului apărut la instalaţii electrice defecte sau la siguranţe fuzibile ori alte echipamente defecte ori supradimensionate, iar flăcările au transformat în scrum casa şi anexele, pe o suprafaţă toală de 240 de mp. 12 SHARES Share Tweet

