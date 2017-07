De la debutul epidemiei de rujeolă, în septembrie anul trecut, şi până în prezent, s-au înregistrat peste 7.600 de cazuri de îmbolnăvire, în 41 de judeţe, şi 31 de decese. În judeţul Bacău, în 2016, au fost confirmate patru cazuri, în primele şase luni ale acestui an nu a mai apărut niciun caz, dar luna aceasta, în doar o săptămână au fost confirmate încă patru cazuri de rujeolă. „Începând cu data de 3 iulie şi până în prezent, la nivelul judeţului Bacău, s-au confirmat 4 cazuri de rujeolă, la persoane cu vârste cuprinse între 2 şi 37 de ani”, ne-a declarat Anda Dumitrescu, purtător de cuvânt la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bacău. Cei diagnosticaţi au vârste de 2, 13, 18 şi 37 de ani şi dintre aceştia doar copilul de 2 ani a fost vaccinat, dar şi el abia atunci când era deja expus acestei boli, adică în momentul în care s-ar fi aflat în apropierea unei persoane diagnosticată cu rujeolă. Medicii au atras atenţia în repetate rânduri cu privire la importanţa vaccinării copiilor, mai ales că ţara noastră se confruntă deja cu o epidemie de rujeolă. „În luna iunie s-au vaccinat cu vaccin ROR un număr total de 4.732 de copii, iar la nivelul judeţului mai existau 1.331 de doze. Menţionăm că, instituţia noastră va primi de la Ministerul Sănătăţii, pe parcursul acestei săptămâni, 11.280 de vaccinuri ROR”, a mai spus Anda Dumitrescu. Tot pentru limitarea extinderii acestei epidemii, la nivel naţinal a fost organizată o campanie suplimentară de vaccinare cu ROR a copiilor nevaccinaţi şi incomplet vaccinaţi, iar la chemarea specialiştilor au răspuns într-un final şi părinţi care iniţial au spus un „Nu” hotărât vaccinării. Potrivit unei situaţii prezentată la sfârşitul lunii mai de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile cu rezultatele acestei campanii, judeţul Bacău apare cu o rată de vaccinare a copiilor cu vârste de 9-11 luni de 40.9%, iar la cei cu vârste între 1 – 4 ani, care nu mai fuseseră vaccinaţi cu ROR, rata de vaccinare era de 67.7%. La copiii cu vârste între 5 – 9 ani, care nu au mai fost vaccinaţi, rata era de 82.5%, iar la cei care aveau o doză administrată rata a fost de 59.2%. (Geta P.) 0 SHARES Share Tweet

