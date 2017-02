Băcăuanii au ieşit în număr mare şi în seara zilei de joi, 2 februarie, ca să-şi strige supărarea. Ei s-au adunat la început în piaţeta din faţa Palatului Administrativ unde scandau împotriva celor aflaţi la guvernare şi a ordonanţei prin care se modifică prevederi din Codul Penal şi Codul de Procedură Penală. Printre scandări de genul „Ieşiţi din casă/Dacă vă pasă!”, „Vrem o Românie curată, nu de hoţi manipulată!” sau „DNA/Să vină să vă ia!”, o notă aparte o reprezentau trei protestatari care afişau pancarte pe care se puteau citi versuri din poeziile „Scrisoarea III” de Mihai Eminescu şi „Noi vrem pământ!” de George Coşbuc. La un moment dat, ca la o comandă, cei prezenţi în piaţetă s-au pus în mişcare spre clădirea Primăriei. 1 of 35 Protestul s-a transformat într-un marş al indignării ce s-a derulat pe străzile din centrul municipiului. 594 SHARES Share Tweet

