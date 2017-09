Inca o fata a disparut din caminul Colegiului Economic

O adolescenta a disparut de miercuri din caminul Colegiului Economic din Bacau iar colegii au intrat in panica si au anuntat Politia. Simona Pintea, de loc din Beresti Tazlau, a plecat, miercuri, in jurul orei 15.00, si de atunci nu a mai vazut-o nimeni. Cunoscutii au cautat-o peste tot, insa nu au reusit sa-i dea de urma. Colegii spun ca fata a lasat un bilet in care-si cerea iertare de la iubitul ei si isi lua adio. Disperati, cunoscutii adolescentei au initiat, ieri si o campanie pe facebook: Colega noastra Simona a disparut ieri,28.10.2015, la ora 15:00 din Caminul Colegiului Economic „Ion Ghica”. Era intr-o bluza rosie, tricou alb, blugi deschisi la culoare si tenesi negri. VA RUGAM SA SUNATI LA NUMARUL DE TELEFON 0753877667 PENTRU ORICE INFORMATII AVETI!

VA ROG, DISTRIBUITI MAI DEPARTE!

Simona, daca vezi asta, parintii te asteapta si te vor inapoi teafara, nu ti se va intampla nimic! TE RUGAM, HAI ACASA! Comunicatul politiei: Poliţiştii din Bacău caută o minoră de 16 ani, care a plecat voluntar de la unitatea în care era cazată şi nu a mai revenit. Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la găsirea minorei sunt rugate să sune la numărul unic de urgenţă -112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie. PINTEA SIMONA ELENA, de 16 ani, din comuna Bereşti-Tazlău, judeţul Bacău a plecat voluntar de la internatul unui cămin, fără aprobare, la data de 28 octombrie a.c. şi nu a mai revenit. Minora are aproximativ 1.67 m înălţime, 53 de kg, constituţie atletică, ten deschis, ochii căprui, părul roşcat, până la umeri. La momentul plecării, era îmbrăcată cu o bluză de culoare roşie, o pereche de blugi albaştri, era încălţată cu tenişi roşii. Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la găsirea minorei sunt rugate să sune la numărul unic de urgenţă -112 sau la 116 000- numărul unic european pentru sesizarea dispariţiilor de copii, ori să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie. Anul trecut, o alta adolescenta a disparut din caminul de la Economic si a fost gasita inecata in canalul de fuga al hidrocentralei Bacau II. Din postarile elevei pe pagina personala reiesea ca a trait o deceptie in dragoste, dar se pare ca mai avea si alte suparari. „Caut baiat de rasa, javra am avut deja”, era unul dintre mesaje sau “Am ajuns sa ne iubim cu adevarat.. abia dupa ce ne-am distrus”. 1.5k SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.