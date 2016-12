In primele 11 luni zece oameni au murit in incendii

Pompierii bacauani au avut un an incarcat. In primele 11 luni, ei fost solicitati sa intervina la 10.430 de evenimente negative, dintre care 5.371 de apeluri au fost pentru echipajele Smurd iar 407 au fost interventii ale pompierilor la incendii, care s-au iscat in aproape toate localitatile din judet.

Din pacate, in perioada la care se face referire, zece oameni au murit in casele cuprinse de foc. Cele mai multe incendii la locuinte se produc mai ales in perioada rece a anului, când sunt puse in functiune sistemele de incalzire, unele dintre ele cu defectiuni serioase. Oamenii nu realizeaza pericolul pâna când nu se trezesc ca le arde casa si suna disperati la 112.

Chiar la inceputul acestei saptamâni, salvatorii de la Garda de Interventie Comanesti au fost chemati sa stinga un incendiu ce ameninta sa faca scrum locuinta unui barbat de 87 de ani, din Darmanesti. Militarii au intervenit repede, dar flacarile tot au distrus o parte din peretii imobilului. Si in acest caz, cauza probabila a fost un mijloc de incalzire nesupravegheat sau supraincalzit.

Pentru a atrage atentia asupra acestor pericole ce pot fi inlaturate cu usurinta, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a prezentat, zilele trecute, o analiza a interventiilor pompierilor de la nivelul intregii tari, in primele zece luni ale acestui an.

In aceasta analiza, Bacaul se regaseste printre judetele cu cele mai multe incendii iscate la locuinte si este pe locul cinci dupa zona Bucuresti – Ilfov si judetele Suceava, Iasi si Neamt. Cei de la IGSU mai arata ca 30 la suta dintre aceste evenimente au fost provocate de cosurile de fum defecte sau necuratate, 23 la suta de utilizarea instalatiilor electrice defecte sau improvizate, iar 14 la suta de mijloacele de încalzire care prezentau defectiuni ori aveau improvizatii.

Pentru a nu ramâne sub cerul liber in plina iarna, bacauanii trebuie sa fie ceva mai responsabili si sa verifice sobele, centralele termice si cosurile de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, recomanda pompierii. Orice defectiune aparuta la sistemul de incalzire trebuie sa o remedieze imediat si in niciun caz sa nu plece de acasa si sa lase focul aprins in soba sau sistemele electrice de incalzire in priza. La intoarcere ar putea gasi totul scrum.