În parcurile Cancicov și Gherăiești au apărut marcaje pentru biciclete de Florin Stefanescu

La o simplă vizită prin parcurile Cancicov și Gherăiești nu se poate să nu remarci că au apărut marcaje pentru bicicliști. „S-au efectuat marcaje în Parcul Cancicov, după modelul celor executate în parcurile din alte orașe, mai precis Parcul Herăstrău București, fără marcarea benzilor cu simbolul specific pentru circulația bicicletelor. Finalizarea marcajelor de benzi pentru bicicliști se va efectua în perioada următoare, imediat după modificarea HCL Nr. 234 din 19.07.2010 – prin care se interzice circulația cu biciclete, motociclete sau vehicole în parcuri sau în locuri de joacă pentru copii ( art. 3, alin j din HCL 234 din 19.10.2010). Marcajele de ghidare și cele transversale au rolul de a materializa traiectoria pe care bicicletele vor trebui să o urmeze în Parcul Cancicov, imediat după modificarea HCL 234 din 19.10.2010", ne-a declarat Sonia Pavelescu, consilier juridic, responsabil atribuții purtător de cuvânt Municipiul Bacău. Lucrările sunt în curs de execuție în cadrul contractului multianual încheiat în anul 2015 cu SC Metalbac & Farbe S.A. pentru lucrări de marcaje rutiere, a cărui valoare totală se ridică la suma de 1.956.224 lei. Marcajele din cele două parcuri reprezintă doar o primă etapă a lucrărilor aferente sistemului de planificare a transportului urban din Bacău, ce va fi realizat prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). Acesta prevede, printre altele, și crearea de benzi dedicate bicicliștilor și adoptarea măsurilor prin care bicicliștii să poată circula în siguranță în oraș şi în parcurile din Bacău.