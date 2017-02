Ignifugarea – paza bună care trece primejdia rea în caz de incendii

De la Nero încoace, împăratul bănuit că ar fi comandat incendierea Romei antice, despre grozăviile pe care numai focul le poate face nu s-a vorbit poate mai mult pe la noi decât după cele întâmplate în clubul de tristă amintire Colectiv sau de alte evenimente oarecum similar precum, cel mai recent la celebrul club Bamboo. „Oamenii zilei” au fost, săptămâni la rând pompierii și salvatorii de la Smurd, dar la rampă sunt văzuți acum și cei care vin cu soluții pentru combaterea pericolelor de incendiu. Unul dintre producătorii de acest fel se află în comuna Filipești, lângă Bacău, Grupul de firme Romchim Protect.

Pe dezvoltatorul afacerilor din acest grup, Ion Neculcea, l-am reîntâlnit la cea de a patra ediție a manifestării promoționale Expo Ambient Design, un târg dedicate tocmai soluțiilor novatoare aplicate în domeniul construcțiilor. Întrebarea care îi stă pe buze dezvoltatorului sună exact așa: „Este casa ta sigură la foc?”. Nu poți băga mâna în foc pentru un răspuns pozitiv, dar Ion Neculcea are soluțiile problemei și propriu și la figurativ.

„Toată lumea trebuie să înțeleagă că focul distruge vieți – spune managerul afacerilor Romchim Protect. Pentru soluții în acest domeniu, noi am pornit în 1998 fabricația unor produse specifice ignifugării materialelor. Am început cu un singur produs, Ignilem ON 2000, premiat apoi cu medalia de aur la Salonul de inovații, cercetare și noi tehnologii Eureka, de la Bruxelles. Era singurul produs cu aplicare și la exterior (de regulă soluțiile ignifuge se aplică doar la interior), dar se poate aplica și la interior, evident. Cred că și în prezent suntem singurii producători din România pentru acest produs pentru protecție la exterior. La noi în țară ajung mai multe produse importate, dar greu accesibile ca preț”.

Cifre care te cutremură, soluții care te liniștesc

Media incendiilor în România – spun cei de la Romchim Protect – este de 4.540 pe an. Zilnic sunt distruse total de foc două case, iar un om cade victima incendiilor produse. Nu mai puăin de 60% dintre incendii se produc în poduri sau în mansarde, iar la fiecare 20 de minute, în intervalul irar 18,00 – 22,00 are loc un incendiu. Cifre care te cutremură.

„Plecând de la aceste cifre îngrijorătoare – spune Ion Neculcea -, Romchim Protect, prin programele sale de cercetare, a reușit să inventeze un sistem ignifug universal, care acoperă o gamă largă de materiale ce pot fi protejate în fața focului: de la diferite specii de lemn și produse pe bază de lemn, cum ar fi OSB, PAL etc., până la structuri și confecții metalice, structuri și construcții de beton și nu în ultimul rând a textilelor, amintind aici ignifugarea țesăturilor și a echipamentelor militare prin procedee extrem de simple”.

Am putea reproduce o listă întreagă cu astfel de soluții fabricate de de Romchim Protect: Antiflam O.N. 99, Oana Textil, SPI-T 120L, dar și lazura ignifugă. Ion Neculcea ne face, însă, o demonstrație pe loc: trece prin flacăra chibritului două baghete de lemn – una tratată cu o soluție de ignifugare, alta nu. Evident, de prima nu s-a atins focul. Puse, însă, alături, prima baghetă o protejează de foc și pe cea din urmă.

Chimie din pasiune, brevete pe merit

„Eu fac chimie din pasiune, nu sunt chimist – spune Ion Neculcea. Sunt, însă, autorul a două brevete de invenție și coautor la încă șase. Avem un brevet de invenție obținut și în Australia, tot pe un produse de protecție la foc. Am adus în România două medalii, una de argint și una de aur, de la Salonul mondial de profil, iar trei medalii de aur le-am obținut în țară, pentru diferite produse. Anul trecut am mai obținut o medalie de aur, pentru fertilizatorul agricol ASFAC BCO-4”. Cele opt brevete de invenții despre care am amintit sunt aplicate.

La Romchim Protect se face, însă, și activitate de cercetare. „Investim în cercetare și avem o echipă bună de cercetători, din țară și din străinătate – spune managerul Grupului de firme. Ne axăm în special pe produsele ignifuge și pe cele utilizate în agricultură, dar nu numai. Termenul important pentru noi este protecția (la foc, la îngheț, la umiditate, la bolile din agricultură). De unde și numele firmei noastre, Romchim Protect. Și acționăm și pentru protecția persoanelor și a companiilor, prin firma Azia Security”. Grupul are, în Filipești, o fabrică nouă cu linii tehnologice și laboratoare dotate cu aparatură de ultimă generație. Acolo, aflăm, pentru viitorul apropiat se lucrează acum la un produs nou, pentru agricultură (deja prezentat la recentul simpozion „Soluții științifice invatoare” – ediția a patra, ținut în Bacău): îngrășăminte hidrosolubile inteligente.

„Obligația noastră este să informam publicul larg despre necesitatea utilizării produselor ignifuge. Noi plătim cu vieți pierdute în flăcări sau cu propriile case mistuite în incendii devastatoare, iar asigurătorii plătesc pentru ignoranță, pentru că nu impun înainte de a încheia o asigurare pentru incendiu reguli de ignifugare certificate. Produsele noastre ignifuge sunt soluții de ultimă generație, de înaltă calitate, dar la costuri atât de mici încât oricine își poate permite să le cumpere”.

Ion Neculcea, managerul grupului de firme Romchim Protect