Miercuri, 9 august, la orele 9.30, la biserica ”Precista” va fi adusă în pelerinaj sfânta icoană a Maicii Domnului de la mănăstirea Neamț. Aceasta va fi așezată spre închinare în interiorul singurei ctitorii din Bacău a binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Pelerinajul se va încheia marți 15 august, când va fi serbat hramul sfântului lăcaș. “Este al 17-lea an, când această icoană cunoscută și îndrăgită de băcăuani, va fi adusă la biserica domnească „Precista”. Întrucât suntem în postul Adormirii Maicii Domnului, când fiecare credincios trebuie să-și intensifice viața duhovnicească prin abstinență, rugăciune și fapte bune, dar și pentru a dinamiza și înfrumuseța viața spirituală a parohiei noastre, prin binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și a Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, dorim să aducem un strop de bucurie sfântă în sufletele băcăuanilor. Întâlnirea cu Maica Domnului, cu icoana ei, care are o harismă specială, fiind făcătoare de minuni, este ca o întâlnire cu cineva drag sufletului nostru. De aceea, invităm pe credincioși să ni se alăture pe parcursul acestui eveniment sfânt, care va culmina cu Sfânta Liturghie ce va fi oficiată de Înaltpreasfințitul Ioachim, duminică, 13 august 2017. Manifestările cultural-religioase se vor încheia marți, 15 august 2017 cu serbarea hramului bisericii noastre”, a declarant preotul Mihail Tomozei, parohul bisericii „Precista”. Icoana Maicii Domnului „Trihirussa” este prăznuită pe 12 iulie, 28 iunie și 4 decembrie. Această icoană a Maicii Domnului este cunoscută sub numele de icoana Maicii Domnului „cu trei mâini”, „a Sfântului Ioan Damaschin” sau „Trihirussa”. În icoană apare reprezentată Sfânta Fecioară cu trei mâini, ținând în brațe pe Pruncul Iisus Hristos. Această reprezentare nu este o greșeală a pictorului, ci este o însemnare peste veacuri a unei minuni petrecute în urmă cu 1300 de ani. În secolul VIII, când Sfântului Ioan Damaschin i s-a lipit mâna la loc în chip minunat, după ce i-a fost tăiată pentru că a combătut pe cei care luptau contra sfintelor icoane. Deși chipurile sfinte pictate pe această relicvă sunt foarte bine întreținute, vechimea acestui icoane se pierde în negura timpului. Tânăr fiind, Sfântul Gherman, care a trăit pe vremea Sfântului Petru al II-lea, Patriarhul Constantinopolului, în jurul anului 665, a plecat în pelerinaj la Locurile Sfinte, ajungând și la Lida. Impresionat de Sfânta Icoană ce o reprezenta pe Sfânta Fecioara, a pus zugravii să-i facă o copie. Icoana a fost zugrăvită în culori. Pe o față este chipul Maicii Domnului, iar pe cealaltă parte este Sfântul Gheorghe. În urma persecuțiilor pornite împotriva icoanelor, Sfântul Gherman I, Patriarh al Constantinopolului, trimite copia icoanei din Lida – în jurul anului 739 – la Roma pentru a fi protejată. Aici Sfânta Icoana a rămas timp de 106 ani. În timpul Patriarhului Metodie I Mărturisitorul, Sfânta Icoana a fost adusă de la Roma la Constantinopol, unde a rămas timp de 555 ani. Pe la anul 1400, împăratul Ioan Paleologul, împreună cu Patriarhul Metodie, a trimis Sfânta Icoană Mitropolitului Iosif al Moldovei, iar lui Alexandru cel Bun i-a trimis o coroană, o mantie și un sceptru. Toate acestea în chip de dar și prețuire față de Moldova. Icoana sfântă a Maicii Domnului a fost găzduită de Mitropolia Sucevei până în anul 1415, când Mitropolitul Iosif, împreună cu Alexandru Mușat Vodă au dăruit-o ei înșiși, Mănăstirii Neamț, unde se află și astăzi. 0 SHARES Share Tweet

