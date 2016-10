I au fluierat pe nemti la ei acasa

Cu ei ne mai scoatem

Fotbalul bacauan este precum stadionul „Municipal”: o ruina. De ani buni stam cocotati pe gardul incertitudinii, care separa ce a fost (deceniile de Liga I, prima echipa româneasca ajunsa in turul patru al unei cupe europene, finala de Cupa contra Craiovei) de ce ar putea fi: copiii si juniorii gruparilor-liliput ale Bacaului.

Aici, sus, pe gard, stim un singur lucru: ca daca ne mai balanganim mult picioarele, vom continua sa cadem. De care parte, nici nu mai conteaza. Deocamdata, singurii cu care ne mai scoatem in lume sunt arbitrii. Da, da, arbitrii! Oamenii cu fluierul si cu steguletul. In ultima vreme, prin ei am tinut legatura cu Liga I si chiar cu Europa: Cristi Sava, Emil Voicu, Alexandra Apostu. Mai nou, o brigada de arbitri bacauani a stabilit si o premiera. Pentru România, nu doar pentru Bacau.

Astfel, nu mai departe de saptamâna trecuta, Sergiu Mavriche, Bogdan Ailioaie si Claudiu Lucaci au condus doua meciuri din campionatele inferioare ale Germaniei, participând, totodata, si la un curs de specializare la Kamen.

Totul, in baza unui parteneriat incheiat intre Asociatia Judeteana de Fotbal Bacau si forul omonim din Westfalia, FLVW. Ei i-au „fluierat” pe nemti, nemtii i-au aplaudat. „Gazdele noastre din Germania au fost foarte multumite de nivelul arbitrilor bacauani”, a precizat presedintele AJF Bacau, Cristi Sava, initiatorul proiectului de colaborare cu FLVW.

Oferi respect, primesti respect

Daca nemtii au apreciat calitatea arbitrilor din Bacau, in schimb acestia din urma au tinut sa remarce nivelul fotbalului german.

„Am arbitrat un meci de Under 19 si unul de U16. Ei bine, pot spune ca fotbalistii U19 pe care i-am vazut la lucru ar putea juca lejer la noi in Liga a III-a si chiar in esalonul secund. Pe durata a 90 de minute nu am vazut o singura minge aruncata la intâmplare. Orice actiune de joc era bine construita”, a subliniat „centralul” Sergiu Mavriche, fost jucator de prima divizie in urma cu mai bine de un deceniu.

„Desi erau jocuri intre echipe de tineret sau de juniori, nivelul mi s-a parut foarte ridicat: tehnic, fizic, dar si tactic. Intr-adevar, majoritatea fotbalistilor U19 arbitrati de noi ar face fata fara probleme ligii secunde din România”, a completat asistentul Claudiu Lucaci.

„Chiar daca angajamentul fizic era foarte pronuntat, domnea fair-play-ul. Si fata de adversar, dar si fata de deciziile noastre, ale arbitrilor. N-au protestat nici macar o data”, a relatat celalalt asistent, Bogdan Ailioaie. „Acolo te simti respectat ca arbitru. La cursuri, de exemplu, m-a impresionat faptul ca la fiecare recomandare ti se amintea ca, la final, sa te adresezi jucatorilor cu «Bitte», adica «Te rog». Daca oferi respect, primesti respect” a adaugat Sergiu Mavriche.

In vizita la Metzelder si Posipal

Unul dintre cele doua meciuri arbitrate a fost TUS Haltern- Munster. Prima echipa evolueaza in Zweite Bundesliga U19 si este manageriata de fostul stoper al lui Real Madrid si al nationalei Germaniei, Christoph Metzelder.

„Dupa joc, Metzelder s-a dovedit foarte jovial. S-a intretinut cu noi, am facut poze, am discutat despre fotbal. O gazda foarte primitoare”, a marturisit presedintele AJF Bacau, Cristi Sava despre singurul fotbalist german care a evoluat la cele doua super-rivale Schalke 04 si Borussia Dortmund.

Pe durata sejurului in Germania, delegatia bacauana a locuit la cantonamentul reprezentativelor Germaniei de la Kamen, a vizitat baza lui Schalke 04 („fiind primiti chiar de managerul Christian Heidel”, dupa cum a specificat Cristi Sava), dar si „unul dintre cele mai cochete stadioane mici- 15.000 locuri- din intreaga Germanie, cel din Paderborn”, acolo unde au vizionat partida de liga a III-a, dintre Paderborn si Hallescher.

Acesta n-a fost singurul meci din program, cu trei zile mai devreme bacauanii având sansa de a asista si la duelul din Liga Campionilor dintre Bayer Leverkusen si Tottenham. In fine, presedintele AJF si cei trei arbitri bacauani ale caror costuri de deplasare au fost asigurate in baza Legii 350/ 2005, nu au ocolit nici „Muzeul fotbalului german” din Dortmund, acolo unde, la loc de cinste, se afla pasaportul românesc al lui Iosif Posipal, lugojeanul devenit campion mondial cu Germania de Vest, in ’54.

Colaborarea AJF- FLVW continua

Cea mai importanta intâlnire din program a fost, insa, cea cu presedintele Asociatiei Regionale de Fotbal din Westfalia, Gundolf Walaschewski, la care au mai participat vice-presedintele Manfred Schneiders si instructorul pentru arbitri din cadrul FLVW, Oliver Topp.

„Cu acest prilej, am schitat urmatorii pasi ai colaborarii dintre AJF si FLVW”, a precizat Cristi Sava, care a detaliat: „Cel mai important pas este semnarea unui contract in baza caruia, in primavara lui 2017, FLVW va furniza mai multor scoli bacauane din mediul rural echipament si material sportiv.

Tot anul viitor, vom trimite câtiva antrenori din judet in Germania, la cursuri de specializare, pentru ca la finalul lui mai si inceputul lui iunie, trei arbitri bacauani sa participe la cel mai important turneu U15 din Germania, care le reuneste, anual, pe Bayern, Borussia Dortmund, Leverkusen sau FC Koln. In fine, am reusit sa incheiem un parteneriat cu puternicul brand german KOMM It care organizeaza, anual, sase turnee de juniori in Grecia, Spania, Germania, Italia, Croatia si Olanda.

Parteneriatul ne permite sa trimitem si noi o echipa bacauana la unul din aceste turnee”. Usor-usor, scoatem capul in lume si cu echipele de copii si juniori, nu doar cu arbitrii. Pâna sa vina lumea buna din nou la noi, insa, mai dureaza. Cam cât reabilitarea „Municipalului”.