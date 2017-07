Orice se poate spune dar cert este că orașul a fost weekendul trecut în mare sărbătoare. Hramul Bacăului, prilejuit de sărbătoarea sfinților Petru și Pavel, a adus băcăuanilor dornici de distracție și de petreceri, toate condițiile pentru un sfârșit de săptămână reușit. Dus într-o locație nouă, în zona cuprinsă între parcarea de la Stadionul Municipal și până la terenurile de tenis din Baza Sportivă, Hramul Bacăului care a durat de joi, 29 iunie, până duminică, 2 iulie, a fost structurat pe secțiuni. Prima dintre acestea, dedicată celor dornici de distracții, a fost amplasată chiar în parcarea de la stadion, acolo unde zona a fost împânzită de tot felul de tiribombe, ce-i drept de generație mai nouă. Drumul care coboară din parcare spre terenurile de tenis a fost împânzind cu corturile grataragiilor și berarilor la care s-au adăugat și vânzătorii de dulciuri, vată de zahăr, porumb fiert, etc. A treia zonă, poate cea mai importantă, pentru unii, a fost aceea de lângă terenurile de tenis unde a fost amplasată scena. O scenă pe care, timp de patru zile, au evoluat foarte mulți artiști locali, majoritatea din zona folclorică. Totuși, între refrenele de genul Cântă cucu-n Bucovina sau Zărzărică, zărzărea și-a făcut loc și Anda Adam. Cu kilograme bune în plus și destul de vulgară, totuși, Anda Adam a reușit cu cântecele ei de altă dată să „încingă” publicul de la scenă. De altfel, o parte din acel public părea încins și de numărul mare de pahare de bere consumat. Deh, din cauza căldurii. Și dacă am ajuns la capitolul V.I.P.-urilor prezente la Hramul Bacăului 2017, nu putem să nu vorbim de Jean de la Craiova, care a beneficiat de o primire ce l-ar face invidios și pe Ion Iliescu, cântărețul bucurându-se de o atenție deosebită din partea oamenilor de ordine. Probabil că prestația lui Jean de la Craiova pe scena de la Hramul Bacăului 2017 a consemnat și punctul culminant al evenimentului, asta după numărul foarte mare de băcăuani prezenți la scenă. Dar cel mai important este faptul că, în ciuda temperaturilor extrem de mari din acest weekend, băcăuanii au ieșit cu mic cu mare și s-au bucurat de hram. Voia bună s-a simțit din plin în iujurile moderne și la mașinuțe, prin fumul gros și mirosul îmbietor al grătarelor și chiar în horele încinse în fața scenei. N-a mai contat că vânzătorii n-au mai dat bonuri de casă, că în zona de food aglomerația era mare și îți dădea impresia că ești în lupta de la Posada sau că unii … încercau să-i controleze pe alții la buzunare. Că doar nu poate fi totul pe roze. După acest sfârșit de săptămână însă, au rămas multe povești. De toate felurile. Povești care să țină de „cald” băcăuanilor până la o ediție viitoare. Street Delivery, succes de la prima ediție Că weekendul trecut a fost bogat în evenimente de stradă nu mai e o noutate pentru nimeni. Că unele au fost mai pe placul unora sau dimpotrivă, asta e altă poveste. De această dată însă, trecem în revistă un debut cu dreptul. Este vorba de Street Delivery, un eveniment creat în urmă cu 12 ani de Ordinul Arhitecților din România și Fundația Cărtărești, eveniment care se desfășoară anual în mai multe orașe din țară, cum ar fi București, Cluj, Timișoara, Arad, Iași, și care din această vară a venit și în Bacău. Conceptul Street Delivery este de a prelua o stradă ce va fi închisă traficului auto și care să fie deschisă doar pentru oameni. Dacă inițial Street Delivery trebuia să se desfășoare pe strada Iernii, din spatele Teatrului Municipal Bacovia, locație pentru care nu s-a primit autorizație, evenimentul s-a mutat pe Aleea Parcului, în dreptul Teatrului de Vară, activitățile desfășurându-se împrejurul clădirii teatrului dar și pe o parte din aleile parcului. În cele trei zile de Street Delivery, băcăuanii s-au bucurat de mai multe activități pe care le-au savurat la maxim. Între acestea, foarte agreate au fost proiecțiile de film. La fel de apreciate au fost diferitele expoziții, atelierele de creație și activitățile cu copiii, pentru cei mici fiind amenajate un țarc cu plușuri ca loc de joacă sau o zonă în care se citeau povești. Remarcabil a fost și spațiul rezervat Tangoului Argentinian, acolo unde vizitatorii au urmărit demonstrații și chiar au putut face pași de inițiere în celebrul dans din America de Sud. Și sportul a fost bine reprezentat, băcăuanii putând juca tenis de masă, badminton și chiar baschet. Nu au lipsit locurile de ralaxare, parcul fiind împânzit de hamace. Foamea putea fi liniștită cu mâncare tailandeză sau produse fast-food pe rețete speciale, stropite cu bere rece între prieteni. Și totul a fost asezonat cu muzică live din zona rockului sau underground de foarte bună calitate. Tradiția Street Delivery este ca în fiecare an să se picteze o lucrare murală pe un calcan (un perete fără geamuri al unei clădiri – n.r.), astfel că, doi pereți ai Teatrului de Vară au fost pictați de Obi Platon. Pe numele său adevărat, Ovidiu Platon este un artist băcăuan stabilit la Shanghai, în China, care a fost foarte încântat de acest eveniment și a venit acasă special pentru Street Delivery. „A fost extraordinar. Știam de la prietenii mei din București de Street Delivery și am așteptat foarte tare să avem acest eveniment și în Bacău. Cred că a fost o reușită și că cei care ne-au fost alături vor veni și la edițiile următoare", ne-a spus Monica Grosu, voluntară la Street Delivery. „Acum mulți ani, când am închis pentru prima dată o stradă în București, nu mă așteptam să devină un fenomen, să ajungem să eliberăm străzile de mașini în șase orașe din țară. Suntem pentru prima dată aici, iar felul cum se întâmplă în Bacău mi se pare extraordinar. Locul ales este fantastic iar tot ce se întâmplă aici arată foarte bine", a declarat Cristian Neagoe, cofondator Street Delivery România și curator al Street Delivery București. Street Delivery a fost inclus în programul Bacău-Capitala Tineretului din România și susținut de Primăria Municipiului Bacău.

