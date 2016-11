Hotii de lemn fac ravagii prin judet

Sute de hectare de paduri de protectie impotriva eroziunii au disparut sub securile hotilor de lemne * pagubele oficiale depasesc 512.000 de lei * neoficial, prejudiciile sunt cel putin duble * nici politia, nici firmele de paza angajate sa pazeasca padurile nu i-au descurajat pe infractorii silvici

Inainte de 1989, statul comunist a investit milioane de dolari in plantatiile silvice antierozionale (perdele de protectie), in tot judetul fiind infiintate peste 10.000 de hectare de astfel de suprafete. In prezent, au mai ramas exact 3.914 hectare de perdele de protectie.

Din pacate, de importanta si rolul lor (mai ales in zonele unde se produc frecvent torenti, pe pante abrupte si inguste, eroziunea fiind la cote maxime) doar specialistii in imbunatatiri funciare mai tin seama.

De altfel, ei sunt singurii care au mai ramas pe baricade sa se lupte cu grupurile de infractori care taie copacii din aceste zone impadurite.