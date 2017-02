Un bărbat și doi copii au furat materiale de construcție din două clădiri și apoi le-au incendiat pentru a-și ascunde urmele. Toți trei au fost identificați, însă, de polițiști. La data de 10 februarie a.c., efective mărite din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului, au efectuat un număr de 4 percheziții domiciliare, pe raza comunei Tătărăști, în vederea soluționării unui dosar penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt și distrugere prin incendiere. Din investigațiile polițiștilor a rezultat că în ziua de 04 februarie a.c., persoane necunoscute ar fi sustras mai multe bucăți de cherestea și alte materiale de construcție, materiale care formau pereții a două clădiri care se aflau pe malul stâng al Lacului de acumulare Berești-Tazlău, clădiri care, ulterior, au ars în totalitate. În urma perchezițiilor efectuate au fost identificate bunurile sustrase și astfel prejudiciul a fost recuperat în proporție de 90%. De asemenea polițiștii au identificat trei persoane bănuite de comiterea faptelor, respectiv un bărbat de 35 ani, un tânăr de 16 ani și un minor de 12 ani, toți din comuna Tătărăști. În cauză Judecătoria Podu Turcului a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului de 35 ani și arestarea la domiciliu pentru 30 de zile a tânărului de 16 ani. SFATURI PENTRU PREVENIREA EFRACŢIILOR Efracţiile, spargerile de locuinţe, magazine, birouri, sedii ale agenţilor economici, sunt săvârşite de obicei de grupuri de infractori, cu scopul însuşirii unor bunuri sau valori. Aceste infracţiuni pot fi prevenite printr-o serie de măsuri:

Asiguraţi-vă un sistem de pază propriu, atât ziua cât si noaptea

Limitaţi accesul tuturor persoanelor către locurile în care vă depozitaţi valorile

Asiguraţi-vă uşile cu încuietori tip yală şi lacăte mai solide (protejate cu clopot metalic iar dacă se poate acestea să fie atipice sau cu cifru) şi nu uitaţi importanta grilajelor

Sistemele de alarmare şi anunţare a efracţiilor sunt nu numai binevenite dar şi obligatorii

