În cadrul proiectului pilot „Servicii Comunitare pentru Copii" derulat de UNICEF în județul Bacău, va avea loc prima vizită a lui Horia Tecău, în calitate de Ambasador National pentru UNICEF în România, la Berești-Tazlău, una dintre comunele care beneficiază de sprijin. Proiectul are doi piloni: Pachetul Minim de Servicii și Pachetul Educație Incluzivă de Calitate. Horia Tecău și reprezentanții UNICEF se vor întâlni cu primarul comunei și vor merge, împreună cu echipa comunitară de la nivel local (un asistent social, un asistent medical, un consilier școlar), la domiciliul a două familii care sunt sprijinite de UNICEF. Iată câteva dintre rezultatele obținute de proiectul model derulat în județul Bacău: 19.000 de copii au fost identificați ca fiind vulnerabili și au beneficiat de servicii, 45 școli și grădinițe au acum o mai mare capacitate de a oferi educație incluzivă de calitate pentru 22.000 de elevi, 1.400 de cadre didactice și-au dezvoltat competențele în materie de disciplinare pozitivă a copilului, 5.000 de părinți au beneficiat de cursuri de educație parentală și pentru sănătate.

