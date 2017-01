Top Story Hai la poze pe zăpadă! de Nelu Basca - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter A nins miercuri cât pentru toată luna decembrie, pregătind decorul unei expoziții anunțate, premeditată a se desfășura în aer liber. Cunoscutul artist fotograf Romeo Mărăndici, la ceas de seară, a reușit să facă în grădina din fața atelierului, situat pe strada Oituz, nr 21, un loc de întâlnire pentru pasionații de fotografie. Instantanee, compoziții, portrete, transpuse pe suport clasic. Suspendate, lipite, așezate … creațiile s-au lăsat studiate, comentate, admirate… criticate! Totul în cromatica de gri a ramurilor de măr hibernând, a verdelui rășinos de tuia și a fundalului de omăt, colorat cameleonic de strănepoatele miniaturizate ale becului lui Edison. Nu le-au luat fulgii! „O fotografie adevărată nu moare niciodată”. Lucrările expuse sunt rodul creativității iubitorilor de fotografie, nostalgici și începători, care au răspuns în număr mare apelului de a face cunoscută „Ziua artei fotografice din România”. Zi desemnată a fi sarbătorită, pe 11 ianuarie, având ca reper data nașterii lui Carol Popp de Szathmary (1812-1887), recunoscut oficial, pe bune, ca fiind primul fotograf al României.

Bătrânăriii! Dificilă selecția. Juriul, echipa Foto Mărăndici, a prelungit strategic suspansul până la acordarea premiilor. La așa vreme… tratație pe măsură. Cum să nu răspunzi provocării? Încălziți pragmatic și premeditat, în palme, de paharele cu vin fiert-aromat, cum să nu zăbovești în fața lucrărilor expuse! Și ningea, ningea. Coșbuc ne-a transmis iarna în versuri, pe uliță. Multă poezie în curte, când aparatul de fotografiat… vorbește! Hai la poza de grup… pe zăpadăăă! Romeo, cu pălărie și inimă largă, aș spune că a fost bestial. Nu abuzez de termeni universitari, gen laudațio, dar ce a spus, a spus din suflet: „În zilele astea, de bombardament politic, economic și așa mai departe, uite ce bucurie e pe fețele celor care au trimis fotografii… și au venit! Bătrânăriii! Oameni de vârsta a doua, care au primit informația din ziar, și tineri, care au primit-o pe internet. Cum să nu mă bucur când văd că există interes pentru fotografie, indiferent de vârstă! Sărbătorim o zi dedicată fotografiei. Mă bucur că sunteți aici. Mai am provocări pentru voi!” Imaginile surprinse miercuri seara spun mai mult decât pot eu să exprim prin cuvinte. Invitați pe măsură, organizare reușită. 1 of 14 Premianții! Jurizare pe genuri fotografice, echipa Foto Mărăndici. Peisaj „Colecția de peisaje” – Ciprian Constantin Deleu

Mențiune: Nelu Lișiță – „Șarpele”

Mențiune: Daria Ștefania Lupu (Buhuși) – „Focul din cer” Eseu

Ionela Căbăscu – „Comoara unei mame”

Mențiune: Nicu Chiriac – „Orice apus privit din spate e un răsărit” Portret

Maia Ignătescu -„Melancolie” Modernism

Mențiune: Iza Antohi – „Eu și eu” Reportaj

Carolina Condurache – „Momentul victoriei” Faună

Cristiane De Reynier (Elveția) – „Iubire”

Mențiune: Mihnea Baran – „Euforie” Perspective Apropo de zgândărit la talpă. Echipa Mărăndici vine cu o altă provocare. Următoarea expoziție va avea ca temă ziua de „8 Martie”. Ziua mamei! Zvâc la imaginație! Nu rămâneți în șabloane! Pruncul poate fi bebeluș, iepuraș, cățeluș, firmă nou înființată… Aveți idei? Iar mama să fie mamă… pe măsură! 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Pagina 1

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.