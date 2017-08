Guvernatorul LIONS România, vizită la Consiliul Județean Bacău

Președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu, a primit astăzi, la sediul instituției, pe care o conduce, vizita domnului Ion Antonio Tache, Guvernatorul Districtului 124 LIONS România. Prezența lui Tache în Bacău a avut loc cu ocazia finalizării ediției de anul acesta a Taberei pentru copiii insulino-dependenți organizată de Lions Club Bacău “Moldova”. Ion Antonio Tache a fost însoțit de soția sa, Carmen Tache, de asemenea un important membru Lions, de fostul guvernator al Districtului 124 România, Ionel Lupu, de președintele în exercițiu al Lions Club Bacău “Moldova”, Gabriel Crîșmaru, de Dragoș Secăreanu, membru în același club și de președintele Zonei 2 N-E, Răzvan Șendrea, membru în Lions Club Bacău “Sf. Gheorghe”.

“Mă bucur foarte mult că am reușit să ajung în Bacău pentru a participa la câteva dintre activitățile organizate în cadrul Taberei pentru copiii insulino-dependenți și doresc, pe această cale, să felicit organizatorii care, și înacest an, au reușit să identifice resursele financiare și umane pentru realizarea acestei tabere. De altfel, Clubul Bacău «Moldova» este unul dintre cele mai vechi cluburi LIONS din România și a devenit de notorietate modul în care membrii acestui club se implică, an de an, în realizarea acestei tabere, ajungând un model și pentru alte cluburi ale Districtului 124 România”, a declarat Ion Antonio Tache, care s-a arătat plăcut impresionat de primirea de care a avut parte în Bacău și de deschiderea pe care a manifestat-o Sorin Brașoveanu, de altfel un membru marcant al Clubului LIONS Bacău “Moldova”.

La rândul său, președintele Consiliului Județean, a manifestat o mare plăcere la revederea cu Ion Antonio Tache, cei doi fiind vechi prieteni în lionismul din România. “E o mare onoare și, totodată, o deosebită placere să primim în județul nostru această vizită prilejuită de o noua ediție a Taberei pentru copiii insulino-dependenți. La rândul meu, când am fost președintele Clubului Lions Bacău “Moldova”, m-am ocupat de organizarea unei ediții a Taberei și am cunoștință cât de dificil este să implici atâția factori de timp, de efort, de bani și, nu în ultimul rând, factorul uman care, în acest domeniu, al serviciului social, este de multe ori cel mai important”, a punctat președintele Consiliului Județean Bacău, SorinBrașoveanu. Nu în ultimul rând, acesta l-a felicitat pe președintele în exercițiu, Gabriel Crîșmaru, pentru modul în care a organizat și în acest an Tabăra.