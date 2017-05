Grevă la Protecţia Consumatorilor

Astăzi, 30 mai, angajaţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Bacău au întrerupt, spontan, lucrul, în semn de protest faţă de dezinteresul arătat de către guvernanţi faţă de numeroasele probleme cu care se confruntă salariaţii instituţiei de mai bine de 7 ani.

Astfel, timp de trei ore, de la 9.00 la 12.00, angajaţii instituţiei, afiliaţi Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici, au refuzat să presteze activităţile specifice.

Protestul intervine după ce colegii sindicalişti de la Garda de Mediu şi alte instituţii au declanşat, la începutul lunii, acţiunile de protest faţă de proiectul legii salarizării.

„Principala noastră revendicare este alinierea la grila de salarizare a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, instituţie de control ca şi cea unde lucrăm noi. Colegii noştri veterinari au beneficiat de creşteri salariale încă din decembrie 2015, în vreme ce, la Protecţia Consumatorilor, cea mai recentă majorare salarială a fost făcută în 2009”, a declarat Adrian Roşca (foto), liderul de sindicat de la CJPC Bacău.

Reamintim că, exact în urmă cu un an, comisarii Protecţiei Consumatorilor s-au revoltat, protestând în aceeaşi manieră, motivul fiind acelaşi: salariile foarte mici în comparaţie cu cele ale altor instituţii de control. „De atunci şi până acum, nu s-a întâmplat absolut nimic.

Or, acum, pentru că tot se discută Legea salarizării, în comisii, la Camera Deputaţilor, vrem să fim luaţi şi noi în seamă”, a mai spus liderul Roşca. Sindicaliştii nu exclud varianta ca, în cazul în care nu le vor fi rezolvate cererile, să recurgă la grevă generală. Mai trebuie spus că nemulţumirile angajaţilor de la Protecţia Consumatorilor mai sunt legate şi de condiţiile de muncă.

Astfel, pe lângă subdimensionarea schemei de personal (doar 10 comisari cu atribuţii de control, în tot judeţul, faţă de 26 de salariaţi, în urmă cu 20 de ani), sindicaliştii mai reclamă şi că li se acordă insuficient carburant pentru deplasările în judeţ, de multe ori aceştia fiind nevoiţi să se folosească de maşinile proprii.

„Spre deosebire de ceilalţi colegi din zona de control, noi nu avem niciun spor pentru condiţiile dificile de lucru. De exemplu, în activitatea noastră de control, asigurăm permanenţă, pe perioada sărbătorilor sau a weekend-urilor, putând interveni şi la 12 noaptea, dacă suntem sunaţi. Nu zic, este normal să facem aşa ceva, dar mai trebuie şi plătită. În plus, nu puţine au fost cazurile în care colegi de-ai noştri au fost sechestraţi în magazine; am fost nevoiţi să chemăm poliţia, să ne ajute. Or, toată lumea ştie că alte instituţii primesc un spor de periculozitate. Nu şi noi”, a mai punctat Adrian Roşca, de la Protecţia Consumatorilor Bacău.