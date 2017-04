Actualitate Grevă de avertisment la Comisariatul județean al Gărzii de Mediu de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Activitatea Comisariatului județean Bacău al Gărzii Naționale de Mediu a fost oprită, miercuri, 26 aprilie, timp de două ore, în intervalul orar 14,00 – 16,00. Comisarii au răspuns astfel chemării Sindicatului Național al Gărzii de Mediu de a participa la greva de avertisment declanșată în semn de protest față de modul în care ministrul Mediului, Grațiela Leocadia Gavrilescu, se achită de promisiunea de a susține egalizarea salariilor între salariații Gărzii de Mediu și cei ai Gărzii Forestiere. „Protestăm – ne-a declarat șeful Grupei sindicale din Comisaritul județean, Ionuț Prisacariu – pentru neimplicarea noului ministru al mediului în alinierea salariilor noastre cu cele ale colegilor din Garda Forestieră, deși suntem și noi instituție de inspecție și control și avem aproximativ aceleași atribuții cu alte instituții ale statului, precum Apele Române și Garda Forestieră. Garda de Mediu a rămas, din acest punct de vedere, cenușăreasa instituțiilor de inspecție și control, deși noi aplicăm cele mai mari amenzi”. Greva de avertisment a avut loc în toate comisariatele județene și la la nivel central, iar următorul gen de acțiune de protest, dacă membrii sindicatului nu vor primi satisfacții, va fi greva generală, pentru care au fost notificate cu deschiderea conflictului de muncă toate instituțiile abilitate. 12 SHARES Share Tweet

